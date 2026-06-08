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立法机构间的合作为越柬关系做出积极贡献

陈青敏高度评价越南政府总理与洪玛奈首相的会谈成果，并强调，越南国会一向支持进一步扩大并深化越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系。

越南国会主席陈青敏会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

越通社河内 —— 6月8日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）。

陈青敏高度评价越南政府总理与洪玛奈首相的会谈成果，并强调，越南国会一向支持进一步扩大并深化越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系。

洪玛奈高度评价两国立法机关近年来的合作成果为两国关系做出的积极贡献；对越南党、国家和人民在任何情况下都给予柬埔寨巨大且高效的支持与帮助，尤其是帮助柬埔寨推翻波尔·布特种族灭绝政权以及当今柬埔寨建设与发展事业深表感谢；同时高度评价越方在提升人力资源质量及助力保障柬埔寨社会民生方面给予的合作与支持。他强调，柬埔寨政府始终支持并为越裔柬埔寨人稳定生活创造便利条件，使他们发挥好作为两国友好关系的桥梁作用。

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越南国会主席陈青敏会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

双方对两党两国关系在各领域取得诸多具体成果表示高兴，一致同意推动两国国会支持通过加强基础设施、公路、水路及航空交通网络以及各对边境口岸的互联互通，促进两个经济体的对接，为两国的贸易、投资合作、可持续发展以及民间交流注入新动能。同时，在打击跨国犯罪、特别是防范网络诈骗活动中加强紧密、高效的协同配合，共同维护和平、稳定、合作与发展的边界线。

双方同意通过高层代表团、各专业委员会、议员友好小组、青年议员及女性议员之间的交流，进一步深化议会合作。在各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）、东盟议会联盟大会、法语国家议会大会以及各跨区域合作机制等多边场合上保持紧密且有效的协作。

双方强调，将配合向各阶层人民、特别是两国年轻一代深广宣传两党、两国传统友谊的历史价值，让他们充分认识到自己在维护这一关系的责任，迈向越柬建交60周年（1967. 6.24—2027.6.24）系列富有意义的纪念活动。（完）

越通社
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