时政

2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。

新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社
新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社河内——第三届东盟未来论坛（AFF）将于6月9日至10日在越南首都河内举行。这是一场大规模的国际论坛，吸引东盟诸多领导人出席。近日，新加坡李光耀公共政策学院武明姜教授在接受越通社驻新加坡记者采访时强调，本届论坛彰显了越南在建立共鸣且主动对接的东盟进程中所扮演的角色及发挥的作用。

在全球政治和经济局势正经历剧烈动荡的背景下，亚洲的地位不断提升，并在全球共同命运中发挥着日益重要的决定性作用。在此背景下，东盟的核心作用日益凸显。东南亚拥有共同愿景，互联互通水平不断提高且日益成为可持续发展的地区。武明姜表示，在东盟各国中，新加坡成为发展典范，而越南、印度尼西亚和马来西亚正在快速前行。因此，东盟的未来是光明的。

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。因此，东盟未来论坛的举办，充分体现了越南对东盟未来发展所发挥的重要引领作用。

在评估本届论坛的议程时，武明姜指出，若东盟各经济体能有效发挥“共鸣效应”，东盟将有望成为一个更具活力的经济体，并实现比目前更高的增长率。东盟需要在开发数字技术、利用绿色能源、贸易、旅游以及能源等领域主动促进互联互通。

武明姜还强调了越南及湄公河次区域作为粮食生产中心的核心潜力，其完全有能力成为地区乃至世界的战略粮食储备基地。他认为，这都是东盟需要本着责任担当的精神和面向未来的愿景积极推动的核心内容，同时须加大科学技术的应用力度，吸引全球资金。

武明姜强调，东盟是一个极具活力且具有巨大增长潜力的区域，而越南将是其中最具代表性的生动例证。（完）

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与参会代表合影。图自越通社

2026年东盟未来论坛：政党合作推动东盟更加贴近群众

越南外交部部长黎怀忠8日在“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会建议，政党合作推动东盟更加贴近民众，并汇聚全社会力量。作为与各阶层民众保持直接联系的重要力量的各政党发挥着双向桥梁作用：一方面推动东盟各项政策措施落地落实、惠及民众，另一方面将民众的声音反映到区域层面。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #东盟未来论坛 #东盟 #越南 #新加坡 #第59号决议 新加坡 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

东盟秘书长高金洪。图自越通社

2026东盟未来论坛：东盟秘书长高度评价越南的引领和建设性作用

经过连续三届举办的东盟未来论坛（AFF）正逐步确立其作为地区重要战略对话平台之一的地位。作为越南倡导的机制，该论坛不仅为探讨东盟长远发展议题提供交流平台，也体现出越南在提出倡议、促进合作以及参与塑造东盟战略优先方向方面日益增强的主动性。

更多

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库。图自越通社

为越泰全面战略伙伴关系注入新动力

应越南政府总理黎明兴邀请，泰国总理阿努廷·查恩维拉库于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月8日下午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在河内举行了会谈。

越南政府总理黎明兴（右）与柬埔寨首相洪玛奈（左）会谈前亲切握手。图自越通社

推动越柬务实合作关系不断向前发展

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。6月8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与参会代表合影。图自越通社

2026年东盟未来论坛：政党合作推动东盟更加贴近群众

越南外交部部长黎怀忠8日在“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会建议，政党合作推动东盟更加贴近民众，并汇聚全社会力量。作为与各阶层民众保持直接联系的重要力量的各政党发挥着双向桥梁作用：一方面推动东盟各项政策措施落地落实、惠及民众，另一方面将民众的声音反映到区域层面。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图片来源：越通社

苏林总书记、国家主席：必须创新海洋发展思维和视野

苏林总书记、国家主席强调，在新阶段必须创新海洋发展思维和视野，重点是实现从“海洋经济思维”向“国家海洋发展空间思维”的重大转变。海洋不仅是资源开发和若干经济产业发展的载体，更应被确定为国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科技创新和国际融合的重要汇聚地。

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚洲和非洲国家研究所尼基塔·利申科（Nikita Lyshenko）接受越通社记者的采访。图自越通社

胡志明主席踏上寻求救国之路115周年：时代的火炬及越俄年轻一代的信仰

值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。

2026年东盟未来论坛的主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”。

2026东盟未来论坛：彰显越南国际声誉

6月9日至10日，越南将主办第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。老挝、菲律宾、泰国、印度尼西亚、澳大利亚和东帝汶驻越大使都高度评价越南继续举办该论坛，并认为这是一项具有战略意义且恰逢其时的倡议。

越南农民协会第九次全国代表大会隆重开幕。图自 越通社

越南农民协会第九次全国代表大会开幕 擘画新时代农业农村发展蓝图

6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。大会以“团结—民主—突破—合作—发展”为主题，提出建设强大农民协会、发挥农民主体作用、推动农业生态化、农村现代化和农民文明化发展的总体目标，并确定未来五年的11项主要指标、4项突破任务和6大重点工作方向。

越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯。图自越通社

越老双方加强协调配合 落实高层协议

6月7日下午，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见了来访越南并出席2026年东盟未来论坛框架下举行的“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会的老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong）。