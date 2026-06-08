2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

越通社河内——第三届东盟未来论坛（AFF）将于6月9日至10日在越南首都河内举行。这是一场大规模的国际论坛，吸引东盟诸多领导人出席。近日，新加坡李光耀公共政策学院武明姜教授在接受越通社驻新加坡记者采访时强调，本届论坛彰显了越南在建立共鸣且主动对接的东盟进程中所扮演的角色及发挥的作用。



在全球政治和经济局势正经历剧烈动荡的背景下，亚洲的地位不断提升，并在全球共同命运中发挥着日益重要的决定性作用。在此背景下，东盟的核心作用日益凸显。东南亚拥有共同愿景，互联互通水平不断提高且日益成为可持续发展的地区。武明姜表示，在东盟各国中，新加坡成为发展典范，而越南、印度尼西亚和马来西亚正在快速前行。因此，东盟的未来是光明的。



武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。因此，东盟未来论坛的举办，充分体现了越南对东盟未来发展所发挥的重要引领作用。



在评估本届论坛的议程时，武明姜指出，若东盟各经济体能有效发挥“共鸣效应”，东盟将有望成为一个更具活力的经济体，并实现比目前更高的增长率。东盟需要在开发数字技术、利用绿色能源、贸易、旅游以及能源等领域主动促进互联互通。



武明姜还强调了越南及湄公河次区域作为粮食生产中心的核心潜力，其完全有能力成为地区乃至世界的战略粮食储备基地。他认为，这都是东盟需要本着责任担当的精神和面向未来的愿景积极推动的核心内容，同时须加大科学技术的应用力度，吸引全球资金。



武明姜强调，东盟是一个极具活力且具有巨大增长潜力的区域，而越南将是其中最具代表性的生动例证。（完）

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