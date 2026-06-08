时政

越南驻以色列大使馆提醒公民加强安全保障措施

据越通社驻特拉维夫记者报道，越南驻以色列大使馆6月8日上午发布通知，提醒在以色列的越南人社群提高警惕，并在安全形势持续复杂演变的背景下严格遵守当地政府的安全指引。

伊朗向以色列发射导弹。图自新华社/越通社
伊朗向以色列发射导弹。图自新华社/越通社

越通社河内——据越通社驻特拉维夫记者报道，越南驻以色列大使馆6月8日上午发布通知，提醒在以色列的越南人社群提高警惕，并在安全形势持续复杂演变的背景下严格遵守当地政府的安全指引。

据大使馆的通知，在6月7日晚至6月8日上午，随着伊朗向以色列发射导弹，以色列对伊朗境内若干目标进行还击，导致以伊紧张局势持续升级。发生更多导弹、无人机或其他形式袭击的风险依然存在。

面对上述事态，以色列本土守备司令部提高警戒级别，将以色列全境置于“限制活动”状态，自当地时间6月7日22时起至6月8日20时生效，并可能根据实际情况继续调整。

根据新规定，所有教育活动，包括线下教学、线上教学、考试及课外活动均暂停。聚集性活动受到限制；工作场所只有在确保劳动者能在规定时间内进入防护空间的情况下才被允许运营；海滩暂时关闭以确保安全。

大使馆表示，目前公共交通系统和本古里安机场仍维持运营，但局势可能随安全事态发展而快速变化。因此建议有计划出行，特别是乘飞机出行的越南公民，在出发前直接向航空公司、运输单位和职能部门核实信息。

越南驻以色列大使馆正密切跟踪事态，与在以越南人社群和当地职能部门保持联系。截至目前，越南驻外代表机构尚未记录到有越南公民因上述安全事态而受到人身影响。

大使馆建议在以越南人密切关注以色列本土守备司令部的警报，安装并使用本土守备司令部的官方警报应用程序；听到警报声时迅速进入安全室或避难掩体；限制非必要出行，远离有安全风险的区域。

如遇发生紧急情况、需要协助，建议拨打以下越南驻以大使馆热线电话：+972 50 878 3373 和 +972 55 502 5616。

大使馆也建议在以越南人保持冷静，不转发未经核实的信息，并主动采取保障自身和家庭安全的措施。（完）

越通社
#VNHP #越南驻以色列大使馆 #提醒 #越南公民 #加强 #安全保障措施 以色列 越南
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

与会代表合影。图自越通社

越南与以色列扩大贸易与投资合作

越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。

更多

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库。图自越通社

为越泰全面战略伙伴关系注入新动力

应越南政府总理黎明兴邀请，泰国总理阿努廷·查恩维拉库于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月8日下午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在河内举行了会谈。

新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社

2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。

越南政府总理黎明兴（右）与柬埔寨首相洪玛奈（左）会谈前亲切握手。图自越通社

推动越柬务实合作关系不断向前发展

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。6月8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。

东盟秘书长高金洪。图自越通社

2026东盟未来论坛：东盟秘书长高度评价越南的引领和建设性作用

经过连续三届举办的东盟未来论坛（AFF）正逐步确立其作为地区重要战略对话平台之一的地位。作为越南倡导的机制，该论坛不仅为探讨东盟长远发展议题提供交流平台，也体现出越南在提出倡议、促进合作以及参与塑造东盟战略优先方向方面日益增强的主动性。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与参会代表合影。图自越通社

2026年东盟未来论坛：政党合作推动东盟更加贴近群众

越南外交部部长黎怀忠8日在“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会建议，政党合作推动东盟更加贴近民众，并汇聚全社会力量。作为与各阶层民众保持直接联系的重要力量的各政党发挥着双向桥梁作用：一方面推动东盟各项政策措施落地落实、惠及民众，另一方面将民众的声音反映到区域层面。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图片来源：越通社

苏林总书记、国家主席：必须创新海洋发展思维和视野

苏林总书记、国家主席强调，在新阶段必须创新海洋发展思维和视野，重点是实现从“海洋经济思维”向“国家海洋发展空间思维”的重大转变。海洋不仅是资源开发和若干经济产业发展的载体，更应被确定为国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科技创新和国际融合的重要汇聚地。

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚洲和非洲国家研究所尼基塔·利申科（Nikita Lyshenko）接受越通社记者的采访。图自越通社

胡志明主席踏上寻求救国之路115周年：时代的火炬及越俄年轻一代的信仰

值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。

2026年东盟未来论坛的主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”。

2026东盟未来论坛：彰显越南国际声誉

6月9日至10日，越南将主办第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。老挝、菲律宾、泰国、印度尼西亚、澳大利亚和东帝汶驻越大使都高度评价越南继续举办该论坛，并认为这是一项具有战略意义且恰逢其时的倡议。