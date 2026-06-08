越南驻以色列大使馆提醒公民加强安全保障措施

越通社河内——据越通社驻特拉维夫记者报道，越南驻以色列大使馆6月8日上午发布通知，提醒在以色列的越南人社群提高警惕，并在安全形势持续复杂演变的背景下严格遵守当地政府的安全指引。



据大使馆的通知，在6月7日晚至6月8日上午，随着伊朗向以色列发射导弹，以色列对伊朗境内若干目标进行还击，导致以伊紧张局势持续升级。发生更多导弹、无人机或其他形式袭击的风险依然存在。



面对上述事态，以色列本土守备司令部提高警戒级别，将以色列全境置于“限制活动”状态，自当地时间6月7日22时起至6月8日20时生效，并可能根据实际情况继续调整。



根据新规定，所有教育活动，包括线下教学、线上教学、考试及课外活动均暂停。聚集性活动受到限制；工作场所只有在确保劳动者能在规定时间内进入防护空间的情况下才被允许运营；海滩暂时关闭以确保安全。



大使馆表示，目前公共交通系统和本古里安机场仍维持运营，但局势可能随安全事态发展而快速变化。因此建议有计划出行，特别是乘飞机出行的越南公民，在出发前直接向航空公司、运输单位和职能部门核实信息。



越南驻以色列大使馆正密切跟踪事态，与在以越南人社群和当地职能部门保持联系。截至目前，越南驻外代表机构尚未记录到有越南公民因上述安全事态而受到人身影响。



大使馆建议在以越南人密切关注以色列本土守备司令部的警报，安装并使用本土守备司令部的官方警报应用程序；听到警报声时迅速进入安全室或避难掩体；限制非必要出行，远离有安全风险的区域。



如遇发生紧急情况、需要协助，建议拨打以下越南驻以大使馆热线电话：+972 50 878 3373 和 +972 55 502 5616。



大使馆也建议在以越南人保持冷静，不转发未经核实的信息，并主动采取保障自身和家庭安全的措施。（完）

越通社