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进一步深化越中两国人民之间的友好合作关系

6月8日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀在河内会见了中国全国政协副主席咸辉。

越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀与中国全国政协副主席咸辉。图自越通社
越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀与中国全国政协副主席咸辉。图自越通社

越通社河内——6月8日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀在河内会见了中国全国政协副主席咸辉。

阮氏明怀对咸辉一行来访表示欢迎，并强调，在两党、两国关系良好发展的背景下，中国全国政协代表团此访将为加强双方交流、巩固政治互信、进一步深化两个组织之间的友好合作关系作出重要贡献。

阮氏明怀对越南祖国阵线与中国全国政协的会谈成果表示欢迎，并相信，这是两个组织今后继续协调配合的前提。

阮氏明怀在回顾越南祖国阵线中央委员会与中国全国政协的协调活动时建议，今后双方应巩固和拓展所取得的成果，签署合作协议，落实双方会谈中提及的六项内容。

阮氏明怀强调，越南将科技作为未来主要发展方向，希望中方继续分享科技创新领域的经验，特别是铁路技术的发展经验。

阮氏明怀明确指出，越南党、国家和人民始终珍视并铭记中国党、国家和人民在过去争取民族独立、国家统一的斗争岁月以及当今社会主义建设、国家发展事业中所给予的巨大支持；相信越南祖国阵线与中国政协之间的务实合作将不断结出硕果，为促进两国关系发展作出积极贡献。

咸辉表示，不久前，中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记、国家主席苏林举行了会谈。两国领导人强调，将继续指导各级部门紧紧围绕“六个更”总体目标，推动构建具有战略意义的越中命运共同体达到更高水平，为越中两党、两国关系发展勾画了总体蓝图。中国全国政协愿与越南祖国阵线携手，遵循两党、两国高层的重要共识，加强合作、开展友好交流，推动越中命运共同体建设持续走深走实。

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会见现场。图自越通社

会上，双方一致同意进一步加强高层交往和各层级接触，配合举办好2027年越南祖国阵线中央委员会与中国全国政协第四次友好交流活动。

双方继续鼓励各级越南祖国阵线、中国政协及各自成员组织，特别是青年、妇女、工会等政治社会组织加强交流合作；增进越中两国人民团结、传统友谊的宣传工作，为巩固和推动两党、两国关系不断深入、稳定、可持续发展作出积极贡献。

同时，研究推动签署新时期越南祖国阵线中央委员会与中国全国政协合作计划谅解备忘录，为两个机构之间的合作活动长期稳定开展奠定基础。

此前，由黄功水副主席为首的越南祖国阵线中央委员会代表团与由咸辉副主席为首的中国全国政协代表团举行了会谈。双方就两个机构过去开展的活动、从现在到年底的重点任务部署以及推动未来合作的措施交换了意见。（完）

越通社
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