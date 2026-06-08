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为越泰防务合作关系注入新动力

潘文江建议双方有效开展各项合作内容，注重促进互访与交流，维持磋商与对话机制，加强人力资源培训，促进各军种及海上执法力量间的交流与合作，加强网络安全以及国防工业合作等。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将与泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。图自qdnd.vn
越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将与泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。图自qdnd.vn

越通社河内——6月8日下午，越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将在河内会见了陪同泰国总理对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦（Adul Boonthumjaroen）中将。

潘文江认为，近年来，越泰两国防务合作受到双方高度重视与推进，并取得诸多务实成果。两国高层交往和各层级接触，有效维持对话与磋商机制；促进各军种及海上执法力量之间的交流与合作；配合加强人力资源培训；在多边事务和国际活动上保持密切协作与相互支持。

阿杜尔·汶图姆加伦希望双方密切配合，有效落实所达成的各项合作，从而为推动泰越全面战略伙伴关系走深走实做出贡献。

在所达成共识的基础上，潘文江建议双方有效开展各项合作内容，注重促进互访与交流，维持磋商与对话机制，加强人力资源培训，促进各军种及海上执法力量间的交流与合作，加强网络安全以及国防工业合作等。

潘文江重申，越南和泰国拥有广阔的毗邻海域，双方携手维护海上秩序、及时向两国渔民提供援助具有至关重要的意义。他建议两国海上执法力量进一步加强信息交换，开展联合巡逻和专业交流互动，并携手应对非传统安全挑战。

值此机会，潘文江邀请阿杜尔·汶图姆加伦、泰国国防部及泰国皇家军队领导人出席预计将于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展，同时欢迎泰国国防工业企业参展。（完）

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越通社
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