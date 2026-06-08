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越南政府副总理阮文胜会见国际货币基金组织亚太部主任克里斯里尼瓦桑

6月8日下午，越南政府副总理阮文胜会见了来访的国际货币基金组织（IMF）亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）。

越南政府副总理阮文胜会见国际货币基金组织（IMF）亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑。图自越通社
越南政府副总理阮文胜会见国际货币基金组织（IMF）亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑。图自越通社

越通社河内——6月8日下午，越南政府副总理阮文胜会见了来访的国际货币基金组织（IMF）亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）。

阮文胜认为，克里希纳·斯里尼瓦桑此访恰逢越南刚刚完成新发展阶段战略架构的重要时刻。越南始终将国际货币基金组织视为有信誉的咨询伙伴和可靠的同行者。越南政府在政策制定过程中始终倾听、研究和考虑国际货币基金组织对越南的评估报告和建议。

克里希纳·斯里尼瓦桑表示，国际货币基金组织高度评价越南过去所取得的成果。2026年，尽管受到外部冲击的影响，但与区域平均水平相比，越南的前景依然乐观。国际货币基金组织也对越南有效的政策反应，特别是保障汽油供应，以减轻能源价格波动影响的举措予以认可。

国际货币基金组织高度评价越南的长期发展方向，其中包括保持高增长、力争到2030年跻身全球GDP规模前30强经济体的目标。特别是对越南政府关于不以牺牲宏观经济稳定换取短期增长的承诺予以高度认可。

克里希纳·斯里尼瓦桑强调，国际货币基金组织将继续陪伴和支持越南在金融领域的发展，从而为提高经济韧性、促进未来几年可持续增长作出贡献。

阮文胜高度评价克里希纳·斯里尼瓦桑的意见，并表示，关于2026年的政策调控方向，越南政府强化实现将增长率达10%以上和控制通胀相结合的目标，以及坚持不以牺牲宏观经济稳定和银行金融体系安全为代价换取短期、缺乏可持续性的原则。

阮文胜指出，越南政府正在同步部署各项解决方案以控制预期通胀，稳定货币-外汇市场，最大限度地减少对企业和民众的冲击。越南政府也灵活调控汇率，促进贸易、投资、旅游，提高资金流质量以巩固国际收支平衡。

阮文胜认为，为实现10%或更高的增长目标，越南需要通过体制改革、战略基础设施建设和民营经济发展三大关键杠杆来转变增长模式。

阮文胜强调，越南政府高度评价与国际货币基金组织务实有效的合作关系，希望国际货币基金组织继续保持与越南政府及各直属机构，特别是国家银行、财政部的定期政策对话。（完）

越通社
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