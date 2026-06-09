奠边省为民众开展免费健康检查和咨询活动

在芒清坊（Mường Thanh）农爵（Noong Nhai）2号村文化活动馆，众多居民接受了医务人员提供的基础健康指标检测、营养膳食指导和疾病预防咨询服务。

奠边省芒清坊农爵2号村居民广氏英：“今天我们感到非常高兴。医生们不仅为我们进行健康检查和血压测量，还提供了慢性病咨询服务，帮助群众及时发现疾病并接受治疗。希望今后能够开展更多类似活动，让更多居民享受到免费医疗服务。”

作为此次活动的参与单位之一，奠边省传统医学与康复医院派出26名医务人员，为群众提供健康检查、医疗咨询服务，并协助更新电子健康档案。

该项目在全省11家医疗机构同步实施，涵盖内科检查、血压测量、血糖检测、超声检查、心电图检查以及其他必要的辅助诊疗服务。通过筛查，不少存在慢性病风险的群众得到及早发现，并获得及时的诊疗建议。

奠边省传统医学与康复医院副院长阮文明：“医院派出医务人员深入基层，协助乡级医疗机构开展居民定期免费健康检查和咨询，同时更新群众健康信息和电子健康档案。对于患病群众，特别是非传染性慢性病患者，我们将提供有针对性的指导和建议，帮助其获得更加有效的治疗。”

奠边省清安乡清河村居民陈氏怀：“医生来到村里为我们检查身体、提供诊疗服务，我们感到十分高兴，感谢医务人员的辛勤付出。”

此次免费健康检查和咨询活动有助于提升群众主动维护健康的意识，让居民在基层即可享受到便捷的医疗服务，进一步提高社区健康保障水平和公共卫生服务质量。（完）