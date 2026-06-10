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越南政府常务副总理范家足会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道

6月10日下午，越南常务副总理范家足在政府驻地会见了正在访问越南并出席2026年东盟未来论坛的美国副国务卿克里斯托弗·兰道。

越南政府常务副总理范家足会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自baochinhphu.vn
越南政府常务副总理范家足会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自baochinhphu.vn

越通社河内——6月10日下午，越南常务副总理范家足在政府驻地会见了正在访问越南并出席2026年东盟未来论坛的美国副国务卿克里斯托弗·兰道。

范家足强调，越南一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、国际关系多样化多边化的对外路线。范家足同时表示，越南视美国为最重要的合作伙伴之一，希望推动两国关系日益深入、务实发展。

关于未来合作方向，范家足建议双方继续加强团组交流和各层级接触，巩固政治互信。范家足强调，经贸合作是双边关系的主要动力；重申越南始终欢迎并为美国企业在越南投资经营创造便利条件。

范家足建议美国加强在科技、创新、数字化转型领域的适宜、有效合作；尽早将越南从D1、D3出口管制清单中移除，并承认越南的市场经济地位。

克里斯托弗·兰道对访问越南并出席东盟未来论坛表示高兴。他高度评价越南经济社会发展成就以及越南在地区日益重要的作用；重申美国重视对越关系，并希望看到一个强大、独立、自强和繁荣的越南。

克里斯托弗·兰道强调，美国希望在多个领域，包括经贸、能源、安全国防、科技、创新等领域，进一步深化与越南的全面战略伙伴关系。他表示，美国承诺继续在地区和国际问题上与越南密切合作。

美国副国务卿表示，美国政府、国务院以及唐纳德·特朗普总统个人，对越南的参与以及越共中央总书记、国家主席苏林于2026年2月赴美出席加沙和平委员会开幕会议表示珍视和高度评价。（完）

越通社
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