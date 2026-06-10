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潘文江大将会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道

潘文江强调，越南始终视美国为重要伙伴，在两国"致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系"积极发展的基础上，越南希望双方早日完善并签署对等、公平、平衡的贸易协定。

潘文江大将会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自人民军报
潘文江大将会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自人民军报

越通社河内——6月10日，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内礼节性会见了正在访越的美国副国务卿克里斯托弗·兰道（Christopher Landau）。

潘文江强调，越南始终视美国为重要伙伴，在两国"致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系"积极发展的基础上，越南希望双方早日完善并签署对等、公平、平衡的贸易协定。此外，越南将积极配合，促使美国尽早将越南移出D1、D3出口限制名单，并停止根据1974年美国贸易法第301条对越南知识产权进行的调查，从而进一步推动双边合作，特别是经贸合作，为两国带来利益。

近期，越美双边防务合作得到有效、切实地开展，与两国总体关系相匹配。潘文江大将建议双方聚焦各级代表团互访，维持现有磋商、对话机制，培训合作，联合国维和行动，军兵种合作，网络安全，军医，人道主义援助和救灾等领域。

潘文江希望双方继续有效落实各项防务合作内容，重点加强以下领域合作：保持高层互访和各层级接触，就共同关心的国际和地区问题以及推动防务合作关系发展的方向交换意见；继续有效发挥现有磋商与对话机制作用；加强国防工业合作。

本着"搁置过去，面向未来"的精神，双方继续重视并优先开展战后恢复合作。在2025年10月签署的关于推进战后恢复合作谅解备忘录的基础上，越南国防部希望美国国务院落实对越援助承诺，其中包括为边和机场区域二恶英污染处理项目追加1.3亿美元，目标是到2030年前完成该项目，为当地民众带来安全的生活环境。

潘文江强调，越南国防部将密切配合并为美军战时失踪人员搜寻活动创造最便利条件；希望美国加强与越南部队相关的战时信息、文件、遗物共享，并支持提升战争遗骸DNA鉴定能力。

潘文江表示，第三届越南国际防务展览会预计于2026年12月举行，欢迎美国防务官员和企业参加此次活动。

美国副国务卿克里斯托弗·兰道高度评价越美合作关系，强调此次工作访问是两国合作关系的良好证明，旨在进一步落实所达成的各项合作内容，特别是战后恢复工作。

美国副国务卿重申，将努力培育越美"致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系"，推动两国防务合作不断走深走实。（完）

越通社
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