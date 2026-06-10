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2026年东盟未来论坛圆满落幕：构建可持续、包容、以人为本的共同体

6月10日下午，经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）正式落下帷幕。

出席2026年东盟未来论坛闭幕式的代表合影。图自越通社
出席2026年东盟未来论坛闭幕式的代表合影。图自越通社

越通社河内——6月10日下午，经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）正式落下帷幕。

2026年东盟未来论坛创下历届规模之最，共吸引1200余名国内外代表与会，汇聚了众多高级领导人、政界人士、专家学者、国际组织代表、企业界人士以及青年代表。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上致闭幕词时表示，此次论坛集中讨论的各项议题对东盟各成员国及其伙伴而言都具有十分重要的现实意义。

2026年东盟未来论坛呈现出诸多创新亮点。论坛期间首次举办东盟城市领导人会议、东盟成员国政党代表对话会，同时还举行了与青年代表以及湄公河次区域代表交流会。

我们希望，这些活动能够进一步促进人与人之间的联系和交流，为建设一个可持续发展、包容、以人为本的共同体注入动力。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠

黎怀忠表示，与会代表在论坛上共同表达了对东盟未来发展的坚定承诺，并重申了东盟价值观及东盟战略地位。

黎怀忠强调，本届论坛的一大亮点在于展现了东盟各国在应对当前挑战方面的广泛共识，即增强区域韧性与适应能力是东盟的头等优先。

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上致闭幕词。图自越通社

黎怀忠指出，经过三年举办，东盟未来论坛已逐步成为激励各方共同努力建设东盟共同体，深化东盟与域外重要国际伙伴之间关系的重要平台。

河内市人民委员会主席武大胜在闭幕式上作各场座谈会和讨论会成果报告时表示，东盟城市领导人会议共吸引来自东盟25个地方的250多名代表参加。

东盟各城市代表在会上普遍认为，城市在推动经济增长、激发创新活力、加快数字化转型、推进绿色发展以及提升人民生活质量方面正发挥着日益重要的作用。会议同时还指出了东盟各城市当前共同面临的挑战，包括气候变化、发展差距、绿色转型和数字化转型所需人力资源不足，以及人工智能和数据安全等新兴问题。

与会代表一致认为，正是这些共同挑战为东盟各城市加强合作、分享经验，共同采取创新解决方案、促进地区可持续发展创造了机遇。通过深入专题讨论，与会代表就两大方向达成了共识。

第一，科技和数字基础设施只有与现代化治理能力相结合，并更好地服务于人民需求，才能真正发挥其效能。与会代表还强调了人工智能、数据以及私营部门的积极参与对增强东盟城市创新能力和数字化转型进程的重要性。

第二，各城市应优先投入绿色基础设施建设，提升应对气候变化能力，采取可持续发展解决方案。其中，必须始终将人民置于各项应对、适应及发展战略中的核心位置。

越南外交部副部长阮孟强在作东南亚政党对话会结果报告时强调了巩固政治互信与加强对话的重要意义。此次对话会汇聚了来自地区11个国家的11个政党代表，就东盟共同体建设进行交换意见和看法。与会代表一致建议将该活动打造成为年度机制，从而进一步增进东盟内部相互理解，提升东盟应对挑战能力。（完）

越通社
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