越南企业助力柬埔寨数字社会发展

越通社河内——6月9日晚，越南军队电信工业集团旗下柬埔寨电信公司（Metfone）在首都金边正式推出物流服务品牌“Metfone Express”，标志着该集团在海外市场继电信业务取得成功后，正式拓展物流领域。
据越通社驻金边记者报道，柬埔寨副首相兼公务员部大臣洪玛尼、邮电部大臣谢万德、越南国防部副部长阮文够上将及两国有关部门代表出席活动。
Metfone总经理高孟德在仪式上表示，在柬埔寨近20年的发展历程中，该公司不仅持续投资电信基础设施建设，还高度重视人才培养、技术创新，并积极参与柬埔寨数字化转型进程。他指出，随着电子商务和数字经济快速发展，商品流通和高效供应链连接需求不断增长。除电信网络带来的数据流动外，现代物流在保障货物流通、支持生产经营和提升社会运行效率方面发挥着重要作用。
高孟德强调，Metfone Express是该公司建设综合数字生态系统战略中的重要一步，通过将数字基础设施与现代物流体系相结合，打造覆盖更广、效率更高的服务网络。公司将坚持长期投资，运用数字化管理技术建设智能、透明、协同的物流体系，为电子商务发展和经济增长提供有力支撑。他表示，如果说电信技术改变了人与人之间的连接方式，那么数字物流将进一步改变货物流通模式和经济运行方式。Metfone希望不仅成为服务提供商，更成为柬埔寨发展数字经济和数字社会进程中的长期合作伙伴。
柬埔寨邮电部大臣谢万德高度评价Metfone长期以来在促进经济社会发展、创造就业、技术转让以及加强越柬互联互通方面作出的贡献。他认为，Metfone Express的推出体现了越南企业在柬埔寨长期投资和持续创新的坚定承诺。
越南国防部副部长阮文够上将表示，Metfone拓展物流业务不仅具有商业意义，更体现了越南企业支持和陪伴柬埔寨经济发展的长远眼光。在地区数字经济和电子商务快速发展的背景下，物流已成为连接供应链和推动经济增长的关键领域。Viettel进军柬埔寨物流市场，有望进一步促进两国经济互联互通，支持电子商务发展，并推动柬埔寨数字社会实现可持续发展。（完）
越南与柬埔寨有效维持国防合作机制
越南与柬埔寨进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。