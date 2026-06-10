经济

越南企业助力柬埔寨数字社会发展

6月9日晚，越南军队电信工业集团旗下柬埔寨电信公司（Metfone）在首都金边正式推出物流服务品牌“Metfone Express”，标志着该集团在海外市场继电信业务取得成功后，正式拓展物流领域。

柬埔寨副首相洪玛尼（中）听取Metfone Express介绍无人机货运设备。图自越通社
柬埔寨副首相洪玛尼（中）听取Metfone Express介绍无人机货运设备。图自越通社

越通社河内——6月9日晚，越南军队电信工业集团旗下柬埔寨电信公司（Metfone）在首都金边正式推出物流服务品牌“Metfone Express”，标志着该集团在海外市场继电信业务取得成功后，正式拓展物流领域。

据越通社驻金边记者报道，柬埔寨副首相兼公务员部大臣洪玛尼、邮电部大臣谢万德、越南国防部副部长阮文够上将及两国有关部门代表出席活动。

Metfone总经理高孟德在仪式上表示，在柬埔寨近20年的发展历程中，该公司不仅持续投资电信基础设施建设，还高度重视人才培养、技术创新，并积极参与柬埔寨数字化转型进程。他指出，随着电子商务和数字经济快速发展，商品流通和高效供应链连接需求不断增长。除电信网络带来的数据流动外，现代物流在保障货物流通、支持生产经营和提升社会运行效率方面发挥着重要作用。

高孟德强调，Metfone Express是该公司建设综合数字生态系统战略中的重要一步，通过将数字基础设施与现代物流体系相结合，打造覆盖更广、效率更高的服务网络。公司将坚持长期投资，运用数字化管理技术建设智能、透明、协同的物流体系，为电子商务发展和经济增长提供有力支撑。他表示，如果说电信技术改变了人与人之间的连接方式，那么数字物流将进一步改变货物流通模式和经济运行方式。Metfone希望不仅成为服务提供商，更成为柬埔寨发展数字经济和数字社会进程中的长期合作伙伴。

柬埔寨邮电部大臣谢万德高度评价Metfone长期以来在促进经济社会发展、创造就业、技术转让以及加强越柬互联互通方面作出的贡献。他认为，Metfone Express的推出体现了越南企业在柬埔寨长期投资和持续创新的坚定承诺。

越南国防部副部长阮文够上将表示，Metfone拓展物流业务不仅具有商业意义，更体现了越南企业支持和陪伴柬埔寨经济发展的长远眼光。在地区数字经济和电子商务快速发展的背景下，物流已成为连接供应链和推动经济增长的关键领域。Viettel进军柬埔寨物流市场，有望进一步促进两国经济互联互通，支持电子商务发展，并推动柬埔寨数字社会实现可持续发展。（完）

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