越南与柬埔寨有效维持国防合作机制

越通社河内——越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将9日在河内会见了陪同柬埔寨首相洪玛奈对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳（Prak Sovanna）大将。



会见时，潘文江强调，越南始终高度重视并不断巩固与发展同柬埔寨“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系，将其放在优先位置。



他指出，近年来，两国防务合作取得了诸多积极成果，例如保持各层级互访，有效维持对话与磋商机制，加强人力资源培训、边界管控与保护，开展烈士遗骸搜寻与归集工作，并在多边事务中保持密切协作与相互支持，为建设和平、友谊、稳定、合作与发展的边界线做出了积极贡献。



今后，在所签署的各项合作文化和协议基础上，潘文江建议双方集中开展各项合作内容，有效维持各层级互访以及各项合作机制，如越柬老三国国防部长年度会晤、越柬老三国军队联合搜救演练、副部长级国防政策对话等机制。



此外，双方进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。



值此机会，布拉克·索万纳感谢越南党、国家和人民军一直以来向柬埔寨给予的支持与帮助，同时感谢越南国防部为柬埔寨皇家军队干部提供奖学金名额。他强调，柬埔寨愿与越方全力配合，共同搜寻、归集与迁葬在柬牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。（完）

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