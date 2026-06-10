经济

越南首次举办高端饮品体验展

“2026年越南高端饮品体验展”是越南首次举办的专门面向高端饮品与食品行业、融合沉浸式体验和国际商务对接模式的专业展会。展会将汇聚来自意大利多个产区的75家以上高端饮品和食品生产商，并设立40个体验休闲专区（Lounge）。

出席2026年越南高端饮品体验展体验展新闻发布会的代表们。图片来源：giaothuong.congthuong.vn
出席2026年越南高端饮品体验展体验展新闻发布会的代表们。图片来源：giaothuong.congthuong.vn

越通社胡志明市——2026年越南高端饮品体验展（Premium Beverage Experience Vietnam 2026将于6月25日至26日举行。

该展由越南广告与贸易博览股份公司（VINEXAD）、United Experience公司（由Fiere Italiane SEA与BolognaFiere Group共同成立的合资企业）以及国内外多个企业协会联合举办。

“2026年越南高端饮品体验展”是越南首次举办的专门面向高端饮品与食品行业、融合沉浸式体验和国际商务对接模式的专业展会。展会将汇聚来自意大利多个产区的75家以上高端饮品和食品生产商，并设立40个体验休闲专区（Lounge）。

意大利对外贸易委员会（ITA）驻胡志明市贸易处主任伊拉里娅·皮奇尼（Ilaria Piccinni）表示，2026年越南高端饮品体验展将全面展示国际高端饮品产业的发展面貌。其中，意大利对外贸易委员会将携来自7个著名产区的16家生产企业参展；此外，意大利葡萄酒联盟（Italia del Vino Consorzio）也将组织24家顶级生产商参展，代表多个享誉全球的知名品牌。这被认为是迄今为止参加越南高端饮品专业展会规模最大、实力最强的国际生产商阵容之一。

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2026年越南高端饮品体验展体验展新闻发布会场景。图片来源：giaothuong.congthuong.vn

展会将于6月25日至26日举行，不仅为生产商、进口商、分销商、零售商、餐饮酒店行业专家以及来自越南和东南亚地区的行业领导者搭建交流平台，还将有助于提升产品体验，促进商业合作机会，拓展销售渠道并开拓市场。这也体现了United Experience致力于打造务实合作平台的承诺，使产品体验、贸易往来和商业发展实现紧密而可持续的融合。

越南高端饮品体验展总监米凯莱·德尔科莱（Michele D’Ercole）表示，除了商业价值之外，该展更致力于通过高端饮品、美食和待客文化促进文化交流。通过营造开放友好的交流环境，主办方希望创造共享体验，增进文化理解和友谊，进一步加强意大利、越南及东南亚国家之间的联系。

活动期间，意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托（Alessandra Tognonato）表示，2026年越南高端饮品体验展充分体现了意越两国在食品和饮品领域合作关系的蓬勃发展。

她指出，随着食品饮料和酒店服务行业的快速增长，越南正成为东南亚最具活力的市场之一。高端产品需求不断增加，加之越南作为连接东盟市场重要门户的地位，为国际生产商拓展市场和建立长期合作关系提供了广阔机遇。（完）

越通社
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