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泰国加快落实阿努廷总理访越成果

据越通社驻曼谷记者报道，在泰越两国庆祝建交50周年之际，泰国政府正加快推进落实泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）对越南进行正式访问期间双方达成的各项合作内容。

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔合影。图自越通社
越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔合影。图自越通社

越通社河内6月10日——据越通社驻曼谷记者报道，在泰越两国庆祝建交50周年之际，泰国政府正加快推进落实泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）对越南进行正式访问期间双方达成的各项合作内容。

泰国总理府发言人拉差达·塔纳迪雷克（Ratchada Thanadirek）在6月10日内阁会议后表示，阿努廷总理通报了访越成果，评价此访取得了多项积极成果，有助于继续巩固和深化两国加强战略伙伴关系。


拉差达表示，此访是阿努廷总理延续并具体落实越共中央总书记、国家主席苏林此前访泰成果的重要契机。会谈中，两国领导人通过现有合作机制，包括双边合作联合委员会、经贸投资合作、民间交流、安全合作以及共同关心的地区问题等渠道，就双边关系的重要议题进行了深入交流。

值得注意的是，在此次访问中，阿努廷总理率领泰国企业代表团访越，旨在加强两国企业界的对接，同时扩大泰国私营部门未来在越南的投资机会，从而推动落实两国领导人已达成一致的合作内容。

为确保已取得的成果尽快转化为务实成效，泰国总理已责成商务部、交通运输部、自然资源与环境部、能源部、工业部、社会发展与人类安全部、泰国投资促进委员会（BOI）以及其他有关机构，加快落实与越南在多个领域的合作计划。

阿努廷总理责成副总理兼商务部长素帕吉·素塔姆潘建立两国贸易与投资联合委员会。据泰国政府称，这一机制将有助于推动双边经济关系从"贸易伙伴"发展为"未来伙伴"。

在内阁会议上，阿努廷总理提到了两国之间的赤颈鹤保护合作项目，将其视为越泰友谊的象征。

据泰国总理府发言人表示，加强经济、投资、民间交流和生物多样性保护等领域的合作将继续成为未来双边关系的重要支柱，为进一步巩固两国友谊与合作做出贡献。（完）

附图 图自互联网

泰国推进报废车辆回收利用项目

越通社驻曼谷记者报道，泰国工业部正在推进报废车辆回收项目，旨在对不再使用的车辆进行回收利用，加强废物管理，重点是在民众转向使用新车时，对旧车进行妥善处理。

越通社
#泰国 #阿努廷总理 #访越成果 泰国 越南
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