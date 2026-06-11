加强越南与土耳其地方经济对接

越通社河内6月11日——据越通社驻欧洲记者报道，为推动地方间合作，越南驻土耳其大使邓氏秋河日前访问布尔萨省，并分别与布尔萨省省长埃罗尔·阿伊尔德兹（Erol Ayyıldız）、布尔萨市长沙欣·比巴（Şahin Biba）以及布尔萨工业和商业协会副主席居内伊特·谢内尔（Cüneyt Şener）举行工作会谈，就加强布尔萨与越南之间的合作交换意见。

布尔萨位于土耳其西北部，目前是该国重要的发展中心之一。该省具有突出的工业优势，是土耳其最大的汽车生产中心，并以纺织业闻名。布尔萨还发展高质量农业，并拥有巨大的旅游潜力。

会议上，邓氏秋河大使强调，越南驻土耳其大使馆将继续发挥桥梁作用，支持布尔萨省政府和企业了解市场、对接越南合作伙伴，为推动布尔萨与越南及越南潜力各地方之间的合作做出贡献。

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越南驻土耳其大使邓氏秋河河布尔萨市长沙欣·比巴。图自越通社

布尔萨省领导表示希望加强与越南的合作，愿与合适的地方签署合作文件；强调代表团互访、信息和经验分享是增进了解、创造更多合作机会的重要基础。

凭借农业、工业和旅游业的优势，布尔萨被评价为与越南各地方具有诸多合作潜力。布尔萨工业与商会预计将于8月组团约50家来自机械、机械制造、金属加工、冶金、电力、自动化及相关行业的企业赴越南参加国际机床展览会并寻找合作机会。

布尔萨企业代表团将于今年8月访问越南，这充分表明双方合作潜力巨大，也为双方落实有关承诺、推动潜力转化为具体投资和贸易项目提供了良好契机。今后，越南驻土耳其大使馆将继续发挥桥梁纽带和促进作用，推动这些地方间联系真正转化为坚实的合作桥梁，为越土关系持续发展作出积极贡献。

越南与土耳其自1978年建立的友好合作关系正在积极发展。其中，地方合作在促进经济贸易、民间、文化和旅游交流方面发挥着重要作用，有助于深化两国关系。（完）