经济

两位数增长压力与“绝不后退”的命令

尽管全国34个地方中有26个预计增长低于既定目标，但仍释放出“坚定不移实现两位数增长目标”的信号。当务之急是全力以赴实现这一目标。

皮革制鞋是越南主要出口产品之一。图自越通社
皮革制鞋是越南主要出口产品之一。图自越通社

越通社河内——尽管全国34个地方中有26个预计增长低于既定目标，但仍释放出“坚定不移实现两位数增长目标”的信号。当务之急是全力以赴实现这一目标。

按下发展“快进键” 全力以赴促增长

财政部在向政府提交的2026年5月及前5月经济社会形势报告中指出，截至5月，全国34个地方中有26个预计增速低于既定目标。其中，胡志明市低约1.7个百分点，河内低2.75个百分点，北宁省低约1.1个百分点，广宁省低约0.85个百分点。 财政部长吴文俊日前在5月份政府例行会议上指出，“这将影响全国实现两位数增长的目标”。

财政部汇总各地方报告数据显示，2026年第二季度，经济“火车头”——胡志明市的地区生产总值（GRDP）预计增长约8.71%，上半年达8.47%。基于上半年结果，胡志明市全年增长率预计达8.51%，而要实现两位数增长目标，其GRDP须达约10.2%。因此，目标与实际之间仍存在约1.7个百分点的差距。

这一差距在河内更为明显。预计，河内第二季度GRDP增长约7.64%，上半年为7.87%，全年增长率预计达8.25%，比11%的目标低约2.75个百分点。

广宁省虽然预计仍将实现两位数增长，第二季度GRDP增长约10.56%，上半年为10.22%，全年预计增长约12.15%，但这一水平仍比13%的目标低约0.85个百分点。

与此同时，北宁省第二季度GRDP预计增长10.64%，上半年为10.27%，全年预计增长11.41%，仍比12.5%的目标低约1.1个百分点。

当然，在各地方GRDP增长预期的整体图景中，仍有一些地方保持较为积极的增长态势。多年来持续实现两位数增长的港口城市——海防市便是一个典型例子。据预测，海防市2026年第二季度GRDP增长约13.47%，居全国首位；上半年增长约12.42%；全年预计增长约13.09%，基本实现既定的13%增长目标。若能够维持这一增长节奏，海防将对实现2026年全国GDP增长目标作出积极贡献。

只需保持当前增长势头即可完成既定目标的地方还包括富寿省。该省2026年第二季度、上半年及全年GRDP增长率预计分别为12.32%、10.87%和11.25%，高于11%的目标水平。宁平省的相应数据分别为12.11%、12.04%和11.39%，太原省为10.73%、9.38%和11.6%，河静省则分别为11.6%、12.2%和10.96%。

从各地方GRDP增长的整体图景来看，须维持增长势头的地方数量并不多。其余大多数地方仍与既定目标存在较大差距，这意味着在下半年必须付出更大努力，才能实现既定增长目标。

“绝不后退”的命令

可以看出，当前经济面临的困难依然较大。中东地区冲突不断升级，全球地缘政治局势持续紧张，美国的关税政策也存在诸多不确定性与风险。与此同时，在国内，厄尔尼诺现象、异常高温天气以及台风洪涝灾害可能呈现复杂严峻的特点，对生产经营和人民生活造成影响。此外，国内消费、公共投资资金拨付等增长动力均未达到预期水平。

这一切都对2026年经济两位数增长目标的实现形成压力。然而，正如《财政—投资报》报道， 吴文俊在5月份政府例行会议上建议，未来一段时间的调控原则应是“坚定实现两位数增长目标”，同时密切跟踪国内外形势，有效控制通胀，着力稳定宏观经济大盘。

政府总理黎明兴在会上也指示，切实指导并加倍努力确保实现两位数增长目标。各部门、机关须密切关注和把握国际、地区及国内形势变化，制定更加细化的宏观调控情景方案；同时准备具有明确“剂量”的政策工具，从而形成应对外部冲击的“缓冲垫”，并坚定不移落实既定目标。

为了促进增长，黎明兴指示国家银行运用各类工具保持市场流动性充裕，确保利率水平总体平稳，尽快向支撑经济增长的各项国家重点项目工程拨付资金等。

财政部应按照“合理扩张、突出重点”的方向实施财政政策，继续落实税收减免和缓缴措施，支持居民和企业增加现金流，用于生产和经营活动。

另一方面，要集中力量研发国际金融中心的核心产品，及时破解各类障碍，支持地方吸引外商直接投资（FDI），抓紧补齐重大工程项目的短板，加快公共投资资金拨付进度，推动国家目标计划各项任务按期落地。

目前，胡志明市、河内、北宁等各地方已制定具体行动计划，重点加快重大工程项目实施进度和公共投资资金拨付进度，全面释放发展动能，共促2026年及后续几年经济两位数增长等。（完）

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