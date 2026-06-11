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将知识带给偏远地区民众

谅山省图书馆与各地方、机关、单位协调，组织了多场将书籍送往偏远地区的活动，并在偏远、边境乡建设书架。这项活动有助于谅山各族同胞更容易接触知识、更新科技知识，并应用于发展经济、改善生活。

谅山省图书馆将流动图书车开往国庆乡小学。图自越通社
谅山省图书馆将流动图书车开往国庆乡小学。图自越通社

越通社谅山——谅山省图书馆与各地方、机关、单位协调，组织了多场将书籍送往偏远地区的活动，并在偏远、边境乡建设书架。这项活动有助于谅山各族同胞更容易接触知识、更新科技知识，并应用于发展经济、改善生活。

让书籍走近偏远地区读者

2025年，谅山省图书馆补充了1446种、5843册书籍，使总藏书量增至超过50030种、205650册。该单位定期安排一辆多功能流动图书车，将书籍轮转到各基层点和书架。

2026年4月中旬，谅山省图书馆组织了流动图书车，将数千种书籍带到知礼乡民族半寄宿初中学校的师生们身边。该校图书馆员阮氏效表示，每次轮转约150种新书，主要是故事书和儿童读物，有助于更新文献资源，吸引学生每天到图书馆来。

流动图书车不仅带来了新书，还通过将阅读与法律知识学习、交通安全保障相结合的课外活动以及有奖竞猜游戏，创造了有益的游乐场，有助于培养阅读习惯，促进校园阅读文化。

满足民众需求

谅山省图书馆主动建立了轮转书库，拥有超过1.1万册涵盖多个领域的书籍。平均每年，该单位组织约60次轮转活动，广泛覆盖各地。社会化工作得到推进，每年从各组织、个人接收约2500册捐赠书籍。

据借阅处图书管理员范琼庄介绍，为了使每次轮转活动高效，干部们根据实际情况、接收能力及读者需求来选择书籍。对于少数民族同胞，图书馆带去关于法律、种植、养殖技术的书籍。对于学校，则优先选择生活技能、职业指导类书籍。

行政与宣传信息处副处长农陈辉分享道：看到边境孩子们拿到新书时热切的眼神和灿烂的笑容，翻山越岭的疲惫都烟消云散了，更加珍惜将知识带给民众的使命。

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谅山省图书馆的流动图书车吸引住了功山乡功山半寄宿学校学生们。 图自越通社

谅山省图书馆馆长邓垂兰肯定地说，轮转书报最大的效果是帮助民众、学生接触知识、更新科技知识，以应用于生活、生产、学习中。

实施2025年图书馆领域国家目标计划，该单位在偏远、边境乡新建了15个书架，每个书架价值3000万越盾，拥有超过230册图书。从2026年5月起，谅山省图书馆开始在全省10个乡部署10个基层图书馆模式。

公山乡居民李文仲先生高兴地说，自从有了社区书架，他经常查找有关植物照料技术的资料，并应用于实践，提高了养殖和种植的效率。

2025年谅山省优秀阅读文化大使梁玉秀同学说：“每本书都带来一个新的视角、一堂课、一种新情感。书是老师，是知识宝库，是学习和生活中的伴侣。”

2025年，读者总人次达到近10万人次，书报文献轮转超过21.4万人次，这些成果得益于谅山省图书馆紧扣读者需求，不断创新轮转方式，以传播阅读文化。（完）

越通社
#谅山省 #图书馆 #偏远地区 #改善生活 谅山省
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