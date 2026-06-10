“500个昼夜”行动：胡志明市成立烈士遗骸搜寻专业力量

越通社胡志明市——6月9日下午，胡志明市司令部举行会议，公布成立烈士遗骸搜寻与归葬力量的决定，并向参与“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称500个昼夜行动）的人员队伍交付任务。500个昼夜行动行动由国家烈士遗骸搜寻、归葬及身份鉴定指导委员会（515指导委员会）发起。



据所公布的决定，参加该力量的人员包括担任管理职务的6名军官，此外还有10名职业军人和21名来自胡志明市司令部所属单位的战士，他们负责在胡志明市辖区内开展烈士遗骸搜寻与归葬工作，落实“500个昼夜大力推进烈士遗骸搜寻、归葬及身份鉴定行动”。



在向烈士遗骸搜寻和迁葬力量部署任务时，胡志明市司令部副政委、胡志明市515指导委员会副主任阮廷准上校强调，烈士遗骸搜寻与归葬工作具有深刻的政治、社会和人文意义。履行这一神圣而崇高的使命，是贯彻落实党和国家关于烈士遗骸搜寻、归葬及身份确认工作的方针政策的具体体现，也是对为民族解放事业和保卫祖国事业英勇献身的英雄烈士表达责任与感恩之情的重要举措，同时有助于满足烈士亲属的愿望，弘扬越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的优良传统。



阮廷准上校对被选派参加烈士遗骸搜寻与归葬工作的官兵所展现出的责任意识和奉献精神给予高度评价，同时要求全体官兵发扬政治本领和团结精神，主动与有关机关和地方政府密切配合，在信息收集核实、实地勘查等工作中加强协同，确保搜寻与归葬工作科学、严谨、高效开展。各位官兵要深刻认识到，这是一项极其重要的政治任务，既是责任，也是对为祖国牺牲奉献的前辈英烈表达敬意的崇高荣誉。



胡志明市司令部副政委还要求所属机关和单位切实做好力量、车辆装备、政策待遇及各项保障工作，为参与烈士遗骸搜寻和迁葬工作的官兵创造良好条件，确保圆满完成所承担的任务。（完）

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