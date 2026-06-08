美国退伍军人助力寻找越南烈士遗骸

越通社胡志明市——在6月初重返胡志明市期间，美国退伍军人罗伯特·安布罗斯·康纳（Robert Ambrose Connor）在出席关于核实烈士信息的特别研讨会前，专门抽空参观了胡志明市历史博物馆。



6月7日下午，漫步在胡志明市历史博物馆的各处展厅内，这位80岁的美国退伍军人屡屡在与胡志明市乃至越南建设与发展史紧密相连的文物前驻足，专注地聆听着关于古老文化、出土文物以及反映越南人民在不同历史时期生活和文化的系列藏品的讲解。



罗伯特·安布罗斯·康纳于1946年出生于美国宾夕法尼亚州，他曾在美国空军服役。在战争最惨烈的阶段，他曾在边和战略空军基地（现为同奈市）作战。



数十年后，一次陪同孙女做历史作业时，他偶然间看到了一幅1968年边和机场的照片，随之勾起了他的回忆：在一场战役中，曾有一处掩埋了约150名越南战士的集体墓穴。这段记忆逐渐转化为他绵延数年寻访旅程的强大动力。他和美国退伍军人代表团的老兵耗费多年时间搜集并比对旧军事地图、历史坐标及个人档案资料，以此来锁定各处集体墓穴的具体位置。



在多次重返越南的行程中，他曾与越南有关职能部门、历史学者、老战士以及烈士家属会面。目前，他与战友向越方移交了20多份包含疑似集体墓穴位置的坐标数据档案，为烈士遗骸的核实与归集工作提供服务。



此前，罗伯特·安布罗斯·康纳及美国老兵代表团还参观了统一会堂。在这一次重返越南的旅程中，他作为历史见证者，出席了主题为“核实关于志和—馆市墓区（现为胡志明市和兴坊黎氏莲公园）烈士及烈士墓信息结论”的研讨会。他和美国退伍军人所保存的记忆、档案和信息被期待为历经近六个十年后仍尘封于地下的历史痕迹提供更多依据，服务于烈士遗骸的搜寻与归集工作。（完）

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