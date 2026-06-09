嘉莱省启动90昼夜战役 努力完成边境地区7所寄宿制学校

越通社嘉莱—— 6月8日下午，嘉莱省各投资建设项目管理委员会在亚敦乡（Ia Dom）举行嘉莱省7个边境乡九年一贯制寄宿学校建设项目的90昼夜战役启动仪式。



该战役自2026年6月1日至8月30日展开，旨在最大限度地动员各方资源，加快施工进度，确保在2026~2027学年开学前，完成建设、设备安装及技术基础设施建设等项目，并顺利通过竣工验收并移交工程。



嘉莱省教育培训厅厅长范文南在启动仪式上致辞时表示，该项目在嘉莱省7个边境乡落地实施，项目总投资额超1.51万亿多越盾，主要包括中央预算及地方自筹资金。这是该省的重点教育工程之一，对提升边境地区教育质量具有特别重要意义，为少数民族学生创造便利的学习与生活条件。



嘉莱省努力完成边境地区7所寄宿制学校。图自越通社

该项目包括7所学校，占地面积近52公顷，拟建212个教室，满足7108名学生的就学需求。竣工后，各所学校都拥有配套的教学楼、宿舍、食堂、教师公寓以及各项服务于师生教学与生活的配套辅助设施。



在启动仪式上，该项目投资方、咨询监督单位以及各家施工承包商共同承诺确保工程按期完工，确保其质量和劳动安全。



90昼夜战役被期待在所有建筑工地营造出充满活力的竞赛氛围，有利于保障项目如期完工。该工程不仅满足边境地区学生的就学需求，而且对提高民智，发展人力资源，保障社会民生，巩固国防安全具有长远意义。（完）