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2026年高考首日开考 全国120多万名考生赴考

6月11日，越南2026年高中毕业考试（高考）首日开考，全国120多万名考生赴考，首日考试科目为语文和数学。

河内考生参加2026年高中毕业考试首日。图片来源：越通社
河内考生参加2026年高中毕业考试首日。图片来源：越通社

越通社河内——6月11日，越南2026年高中毕业考试（高考）首日开考，全国120多万名考生赴考，首日考试科目为语文和数学。

本次高考中，考生须参加语文和数学两门必考科目考试，同时参加一门由两门选考科目组成的综合考试。选考科目包括：物理、化学、生物、工业技术、农业技术、信息技术、外语、历史、地理、经济与法律。考生还可选择报考与其在高中阶段所学不同语种的外语科目。

今年上午，考生参加语文考试，考试时间为120分钟。语文是目前唯一采用主观论述题（笔试）形式进行的科目。下午，考生参加数学考试，考试时间为90分钟，采用客观选择题形式进行。

越南教育与培训部质量管理局局长黄文章表示，2026年高中毕业考试试题将继续按照考查学生能力和素质的导向进行设计，保持与2025年相当的区分度，并设置运用所学知识解决现实生活问题的题目。

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河内考生参加2026年高中毕业考试首日。图片来源：越通社

客观题科目将按照教育与培训部此前公布的参考试题结构命题，包括多项选择题、判断正误题和简答题等形式。客观题试卷中，各题分值并非平均分配，而是根据题目类型设定不同分值。

语文仍是唯一采用主观题考试形式的科目，试题继续使用教材之外的阅读材料。这一调整自2025年起实施，已对普通高中教学改革产生积极影响，有助于教师和学生创新教学与学习方式，培养能力与技能，减少押题和照搬范文现象。

黄文章还表示，质量管理局已与命题委员会进行了充分、细致的沟通，确保命题严格依据2018年普通教育课程方案，并紧扣已公布的样题和试题结构。考生自高一开始便已接触这一考试模式。试题设计既能够满足普通水平和中等偏上水平考生的毕业认定需求，又具备一定区分度，以服务于重点高校的招生选拔。（完）

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