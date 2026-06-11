☕️越通社新闻下午茶（2026.6.11）

茂木敏充强调，日本高度重视越南在落实“自由开放的印度—太平洋”（FOIP）愿景中的作用；高度评价旅居日本各地越南人所做出的积极贡献；并希望促进两国地方合作和民间交流；一致同意加强协调配合，通过加强高层互访、民间交流以及各项经济合作项目来确保将两国领导人所达成的协议落到实处。