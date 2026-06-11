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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.11）

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越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林强调，对外工作是“重要且经常性的任务”，要充分发挥其在维护祖国安全、营造有利国际环境中的先导作用，为建设独立自主、繁荣发展的越南作出积极贡献。阅读全文

·6月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在访问越南的日本国际协力机构（JICA）理事长田中明彦。阅读全文

·以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行。论坛作为一项重要多边对外活动，再次彰显越南在推动地区合作中的主动性、引领力和责任担当。

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越南驻土耳其大使邓氏秋河与布尔萨省省长埃罗尔·阿伊尔德兹。图自越通社

·据越通社驻欧洲记者报道，为推动地方间合作，越南驻土耳其大使邓氏秋河日前访问布尔萨省，并分别与布尔萨省省长埃罗尔·阿伊尔德兹（Erol Ayyıldız）、布尔萨市长沙欣·比巴（Şahin Biba）以及布尔萨工业和商业协会副主席居内伊特·谢内尔（Cüneyt Şener）举行工作会谈，就加强布尔萨与越南之间的合作交换意见。阅读全文

·据越通社驻曼谷记者报道，在泰越两国庆祝建交50周年之际，泰国政府正加快推进落实泰国总理阿努廷·参威拉恭（Anutin Charnvirakul）对越南进行正式访问期间双方达成的各项合作内容。阅读全文

·尽管全国34个地方中有26个预计增长低于既定目标，但仍释放出“坚定不移实现两位数增长目标”的信号。当务之急是全力以赴实现这一目标。阅读全文

·越南首次跻身全球创业生态系统50强表明国内创新生态系统在全球版图中的地位显著提升。然而，在排名进步的背后，仍面临初创企业质量、技术商业化、融资能力以及建设国际竞争力科技企业所需支持环境等方面的挑战。阅读全文

·6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。阅读全文

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越南基础设施建设和绿色转型资本需求日益增长（图为i内排—老街高速公路）。图自越通社

·随着基础设施建设和绿色转型资金需求快速增长，越南亟需拓宽融资渠道，完善项目融资结构，并持续健全政策框架，以吸引国内外长期资本投入。阅读全文

·广治省边防部队指挥部与老挝甘蒙省军事指挥部开展边境联合巡逻，对广治省民化乡从527号界碑至529号界碑的边界线进行检查。阅读全文

·随着夏季消费旺季来临，各类促销活动持续升温。然而，单纯降价已不再是刺激消费的唯一手段。越来越多零售企业开始注重提升购物体验、推进数字化转型，并拓展现代商业生态体系，以增强消费者黏性。

·6月10日，联合国安理会在美国纽约联合国总部召开题为“促进中东政治解决方案：斡旋与对话促进持久和平”高级别公开辩论会。会议吸引近80个联合国会员国代表出席并发言。（完）

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