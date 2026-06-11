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越南呼吁通过对话与斡旋促进中东地区持久和平

6月10日，联合国安理会在美国纽约联合国总部召开题为“促进中东政治解决方案：斡旋与对话促进持久和平”高级别公开辩论会。会议吸引近80个联合国会员国代表出席并发言。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使。图自越通社
越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使。图自越通社

越通社纽约——6月10日，联合国安理会在美国纽约联合国总部召开题为“促进中东政治解决方案：斡旋与对话促进持久和平”高级别公开辩论会。会议吸引近80个联合国会员国代表出席并发言。

据越通社驻联合国记者报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）在会上发表主旨演讲时对加沙、黎巴嫩、伊朗和也门的平民及民用基础设施遭受袭击表示关切；警告冲突对全球粮食安全、能源安全和人道主义局势造成严重影响；并强调《联合国宪章》中关于禁止使用武力、和平解决争端的原则。

多国代表在发言时也呼吁缓和局势，推动停火止战，保护平民，保障人道主义准入，并在国际法基础上解决中东地区的危机，反对使用武力和双重标准；同时强调巴勒斯坦问题以及“两国方案”是实现该地区持久和平的关键所在。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使对中东地区，包括霍尔木兹海峡、加沙地带、西岸和黎巴嫩形势恶化深感担忧；强调这些危机正给民众带来巨大痛苦，扰乱全球贸易与能源供应，并削弱对多边机制的信任。

关于禁止使用武力、和平解决争端的原则，持久和平只能通过政治、对话、斡旋、建立互信、持续外交等解决方案以及发挥联合国核心作用来实现。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使

阮海刘指出，成功的斡旋必须建立在尊重《联合国宪章》、相关各方切实的政治善意以及国际社会客观、一贯支持的基础之上；各国的主权、领土完整和政治独立在任何情况下都必须得到尊重；反对使用武力或威胁使用武力，以及针对该地区主权国家的军事袭击。

值此之际，阮海刘呼吁在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上保障海上安全、航行与飞越自由；同时强调，中东地区形势不应掩盖巴勒斯坦问题。他重申，越南支持巴勒斯坦人民的自决权以及巴勒斯坦作为联合国正式会员国的资格，也支持以1967年以前边界为基础、符合国际法及联合国相关决议的“两国方案”。（完）

越通社
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