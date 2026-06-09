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越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社
老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

文章指出，应越南政府总理黎明兴邀请，老挝政府总理宋赛·西潘敦率高级代表团于6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛，旨在进一步强化越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系。

在当天举行的越老两国总理会谈中，双方相互通报了各自国内形势，对两国近年来在经济社会发展方面取得的成就表示高兴；高度评价两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系近年来不断向纵深发展并取得务实成效。

老挝各大媒体一致认为，越老特殊关系的突出亮点之一是，两国党中央总书记、国家主席在两国成功召开党代会后实现了国事互访。这充分体现了双方对举世无双的越老特殊关系的高度重视，并始终将其作为各自对外政策中的头等优先。

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老挝《人民报》的脸谱官方业主上发布的文章。图自越通社



老挝媒体普遍认为，两党两国高层领导始终高度一致，同意进一步加强政治互信，进一步加强国防安全合作，共同应对非传统安全挑战；继续推动有关部门有效落实两党两国高层领导达成的协议以及中央和地方各部门签署的合作备忘录，特别是切实落实两党中央政治局会晤成果和越老双边合作联合委员会第四十八次会议成果；继续为贸易和投资合作创造便利条件；加强教育合作和高质量人力资源培训，以适应新时代发展要求；继续密切配合筹备2027年越老友好团结年纪念活动；重视并加强宣传教育工作，使广大干部、人民群众特别是青年一代充分认识越老特殊关系的本质、意义和重要性。

此次访越是宋赛·西潘敦连任老挝政府总理后的首次正式出访，为维护、巩固和发展越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系作出重要贡献。

在与越南政府总理黎明兴举行会谈时，宋赛·西潘敦强调，老挝始终高度重视并将维护和发展越老特殊关系置于优先位置；同时高度评价越南提出并自2024年以来成功举办东盟未来论坛。

访问期间，双方签署了覆盖财政、民族与宗教、教育和交通运输等领域4项合作文件，有助于落实两党两国高层领导达成的“越老战略对接”共识。

访问期间，宋赛·西潘敦总理一行还前往胡志明主席陵、越南英雄烈士纪念碑敬献花圈，表达对伟大的胡志明主席以及为越老两国独立与自由事业奉献毕生的英雄烈士的深切缅怀和崇高敬意。（完）

越通社
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