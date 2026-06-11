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越南提出亚洲地区合作三大方向

6月11日上午，越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。

越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。图自越通社
越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。图自越通社

越通社河内——6月11日上午，越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。

黎进珠强调，亚洲具备将挑战转化为机遇的各项要素，其中拥有三大战略优势。首先，该地区扮演着世界重要生产中心和供应链的角色，同时在推动和引领供应链合作倡议方面始终走在前列。此外，亚洲拥有强劲的内生增长潜力，人口年轻、中产阶级快速增长、城镇化率高，形成了广阔且潜力巨大的消费市场。与此同时，亚洲也迎来成为“双重转型”（包括数字化转型和绿色转型）进程中先行地区的机会。

本着这一精神，越南提出了未来亚洲地区合作的三大方向。其中包括，继续深耕执行内部联动机制；集中完善体制、基础设施和发展高质量人力资源，以服务发展目标；推动改革创新生态系统对接，普及知识和技术使用能力。

黎进珠表示，越南一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、国际关系多样化多边化、做国际社会负责任的一员的对外路线。

他说，在新发展阶段，越南坚定实现两位数增长目标，并努力胜利实现两个一百年目标。为实现这一目标，越南正集中部署若干关键措施。

首先，保持宏观经济稳定，确保经济各大平衡；调动、发挥一切资源服务两位数增长目标。与此同时，确立基于科技、数字化转型、知识经济的新增长模式；继续完善法律体系以推动和促进发展。

黎进珠同时认为，在当前背景下，日本继续在区域和全球合作架构中扮演重要角色。与此同时，越日双边关系在各领域都在强劲、务实、有效发展。特别是，在日本首相高市早苗不久前访问越南期间，双方一致同意建立经济安全、能源安全、粮食安全等新的合作支柱。 黎进珠强调，越南愿成为构建一个自强、繁荣的亚洲过程中可信赖、积极和负责任的伙伴。

*同一天上午，黎进珠会见了老挝政府总理宋赛·西潘敦和柬埔寨副首相孙占托。

黎进珠会见老挝总理宋赛·西潘敦时建议，双方继续加强和扩大在改革创新、提高教育培训合作质量等各领域的全面合作，优先尽早签署和部署老越友谊大学项目，推动高质量人力资源开发项目，继续为越南人社群在老挝稳定生活、经商创造便利条件。

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黎进珠（左）会见老挝政府总理宋赛·西潘敦。图自越通社

宋赛·西潘敦对黎进珠建议表示赞成，并建议双方密切配合举办庆祝越老建交65周年活动。宋赛·西潘敦总理表示，教育和司法也是老挝当前阶段优先部署的两个领域，建议双方积极配合，取得实质成果。

双方一致同意指导各部委行业集中部署关于交通和能源领域的重点项目，其中包括河内-万象高速公路、万象-永昂铁路、输油管道系统和500kV输电线路。

黎进珠在会见柬埔寨副总理孙占托时强调，越南的一贯政策是始终重视并将越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系放在优先位置。

黎进珠建议，双方积极落实近期高层访问的成果，其中包括积极组织庆祝越柬建交60周年（1967-2027）活动；推动两国教育、司法合作文件尽早签署。黎进珠同时建议，柬埔寨政府继续为旅柬越南人生活、学习和工作创造便利条件。

孙占托表示，柬方正大力吸引外资，并建议越南企业继续关注和投资柬埔寨，以及建议双方加强基础设施互联互通，推动胡志明市/木排 - 巴韦/金边高速公路连接。

*此前，黎进珠会见了日本经济新闻社董事长兼首席执行官饭田延久（Nobuhisa Iida）。

在会见中，饭田延久认为，越日还可以与区域内其他国家扩大联系与合作。饭田延久相信，凭借巨大的潜力和发展空间，特别是非常充裕的年轻人口，越南经济将在未来继续强劲发展。

黎进珠表示，越南始终确定日本是可信赖的伙伴、重要的同行者，愿意分享经验、发展方向和宝贵教训。 黎进珠希望日本政府、各地方及组织、企业继续关注并为旅日越南人社群创造便利条件。（完）

越通社
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