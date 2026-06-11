国际专家高度评价越南在2026年东盟未来论坛上的作用

经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）10日已正式落下帷幕。 2026年东盟未来论坛创下历届规模之最，共吸引1200余名国内外代表与会，汇聚了众多高级领导人、政界人士、专家学者、国际组织代表、企业界人士以及青年代表。

本届论坛的一大亮点在于展现了东盟各国在应对当前挑战方面的广泛共识，即增强区域韧性与适应能力是东盟的头等优先。经过三年举办，东盟未来论坛已逐步成为激励各方共同努力建设东盟共同体，深化东盟与域外重要国际伙伴之间关系的重要平台。

众多专家、学者和策划家对2026年东盟未来论坛以及越南作为倡议发起国所发挥的作用给予高度评价。

东盟秘书长高金洪：“东盟未来论坛是越南为推动东盟外交在地区和全球层面发展而提出的一项重要倡议。继2024年和2025年两届论坛成功举办后，越南于2026年继续主办第三届论坛，充分体现了越南对东盟共同体建设进程以及提升东盟国际地位的坚定承诺。该论坛正逐步发展成为地区重要对话机制之一，越南通过这一平台积极发挥引领和塑造作用，推动围绕地区战略性议题的讨论。”

柬埔寨-俄罗斯企业家协会主席、国际地缘政治与经济问题专家格内尔·拉塔：“东盟未来论坛是由越南提出的一项倡议。我们看到，这一论坛拥有前瞻性、专业性和系统性的议程设计，并能够有效促进青年群体和私营部门的参与。越南作为东道主展现出了卓越的组织能力，将对话范围扩大至政府层级之外，汇聚了东盟主要城市代表、青年群体以及私营部门代表共同参与讨论。”

老挝外交部副部长 Phongsavan Sisoulat：“老挝及东盟各成员国都高度认可越南的重要作用。长期以来，越南为促进和平、稳定与和谐作出了积极贡献，并为东盟共同体建设发挥了重要作用。在地区和国际舞台上，越南是最突出的亮点之一。越南不仅成功实现了自身发展，同时也为东盟各项合作机制作出了重要贡献。越南取得了许多成就，并始终走在提出创新倡议的前列，不断推动和加强东盟内部合作，促进东盟共同体建设逐年取得新的进展。”

菲律宾驻越南大使 Francisco Noel R. Fernandez III：“越南发起东盟未来论坛，旨在打造一个平台，使各参与方能够将视野投向更远的未来。这是一种面向未来的思维实践，而这种思考方式具有极其重要的意义。”

澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院教授卡尔·塞耶： “东盟未来论坛由越南提出的倡议。越南最重要、也最突出的特点在于，它不只停留在口头表态上，而是将各项建设性建议纳入《东盟2045愿景》之中。通过这一论坛，我看到越南正在逐步成为东盟的外交中心、议程制定者以及机制建设推动者。越南领导人并非被动等待各类会议召开，而是主动访问成员国，推动伙伴关系建设并开展协调沟通工作。” （完）