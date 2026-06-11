Multimedia

视频

国际专家高度评价越南在2026年东盟未来论坛上的作用

经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）10日已正式落下帷幕。众多专家、学者和策划家对2026年东盟未来论坛以及越南作为倡议发起国所发挥的作用给予高度评价。

经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）10日已正式落下帷幕。 2026年东盟未来论坛创下历届规模之最，共吸引1200余名国内外代表与会，汇聚了众多高级领导人、政界人士、专家学者、国际组织代表、企业界人士以及青年代表。

本届论坛的一大亮点在于展现了东盟各国在应对当前挑战方面的广泛共识，即增强区域韧性与适应能力是东盟的头等优先。经过三年举办，东盟未来论坛已逐步成为激励各方共同努力建设东盟共同体，深化东盟与域外重要国际伙伴之间关系的重要平台。

众多专家、学者和策划家对2026年东盟未来论坛以及越南作为倡议发起国所发挥的作用给予高度评价。

东盟秘书长高金洪：“东盟未来论坛是越南为推动东盟外交在地区和全球层面发展而提出的一项重要倡议。继2024年和2025年两届论坛成功举办后，越南于2026年继续主办第三届论坛，充分体现了越南对东盟共同体建设进程以及提升东盟国际地位的坚定承诺。该论坛正逐步发展成为地区重要对话机制之一，越南通过这一平台积极发挥引领和塑造作用，推动围绕地区战略性议题的讨论。”

柬埔寨-俄罗斯企业家协会主席、国际地缘政治与经济问题专家格内尔·拉塔：“东盟未来论坛是由越南提出的一项倡议。我们看到，这一论坛拥有前瞻性、专业性和系统性的议程设计，并能够有效促进青年群体和私营部门的参与。越南作为东道主展现出了卓越的组织能力，将对话范围扩大至政府层级之外，汇聚了东盟主要城市代表、青年群体以及私营部门代表共同参与讨论。”

老挝外交部副部长 Phongsavan Sisoulat：“老挝及东盟各成员国都高度认可越南的重要作用。长期以来，越南为促进和平、稳定与和谐作出了积极贡献，并为东盟共同体建设发挥了重要作用。在地区和国际舞台上，越南是最突出的亮点之一。越南不仅成功实现了自身发展，同时也为东盟各项合作机制作出了重要贡献。越南取得了许多成就，并始终走在提出创新倡议的前列，不断推动和加强东盟内部合作，促进东盟共同体建设逐年取得新的进展。”

菲律宾驻越南大使 Francisco Noel R. Fernandez III：“越南发起东盟未来论坛，旨在打造一个平台，使各参与方能够将视野投向更远的未来。这是一种面向未来的思维实践，而这种思考方式具有极其重要的意义。”

澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院教授卡尔·塞耶： “东盟未来论坛由越南提出的倡议。越南最重要、也最突出的特点在于，它不只停留在口头表态上，而是将各项建设性建议纳入《东盟2045愿景》之中。通过这一论坛，我看到越南正在逐步成为东盟的外交中心、议程制定者以及机制建设推动者。越南领导人并非被动等待各类会议召开，而是主动访问成员国，推动伙伴关系建设并开展协调沟通工作。” （完）

越通社
#东盟未来论坛
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

埔寨—俄罗斯企业家协会主席、地缘政治与国际经济专家格内尔·拉塔 图自越通社

东盟未来论坛2026：多边政党外交的重要突破

以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行。论坛作为一项重要多边对外活动，再次彰显越南在推动地区合作中的主动性、引领力和责任担当。

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔合影。图自越通社

泰国加快落实阿努廷总理访越成果

据越通社驻曼谷记者报道，在泰越两国庆祝建交50周年之际，泰国政府正加快推进落实泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）对越南进行正式访问期间双方达成的各项合作内容。

更多

得日孟周末集市与苗族同胞文化特色

得日孟周末集市与苗族同胞文化特色

每周日上午，林同省达洞乡的得日孟周末集市（又称得日孟情市）又热闹起来，迎来当地居民和游客。这不仅仅是一个单纯的交易场所，更是保留苗族同胞文化特色的空间，以及探索西原地区社区旅游之旅中的一处颇具吸引力的目的地。

宁平省安慈乡三代人守护盲人曲传统艺术

宁平省安慈乡三代人守护盲人曲传统艺术

在现代生活的节奏中，当许多传统艺术形式面临失传风险时，宁平省安慈乡的盲人曲艺术仍然被那些与遗产紧密相连的人们用热爱和心血守护和滋养着。从年长的艺人到今天的年轻一代，盲人曲的“火焰”在当代生活中依然得以传承，为后代点燃了民族自豪感和守护民族文化价值的意识。

越南国会常务委员会第三次会议开幕

越南国会常务委员会第三次会议开幕

6月10日上午，在国会主席陈青敏的主持下，越南国会常务委员会召开第三次会议。陈青敏表示，本次会议将集中审议并按权限决定7项重要内容。

黎明兴总理主持仪式 欢迎东帝汶总理来越访问

黎明兴总理主持仪式 欢迎东帝汶总理来越访问

应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总理黎明兴举行仪式，欢迎东帝汶总理一行。

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话。

越南重视深化同东南亚各国政党的党际关系

越南重视深化同东南亚各国政党的党际关系

6月8日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了正在访问越南并出席在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内举办的“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会的东南亚各国政党代表团团长。

东盟秘书长高金洪高度评价越南的引领作用

东盟秘书长高金洪高度评价越南的引领作用

东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）在接受越通社记者采访时表示，东盟未来论坛正逐步树立自身的信誉和品牌，成为富有成效、务实高效的交流渠道，为政策制定、促进合作以及巩固东盟在地区架构中的中心地位作出积极贡献。

越柬两国不断推动双方关系务实有效合作

越柬两国不断推动双方关系务实有效合作

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。

将海洋打造成为国家战略发展空间

将海洋打造成为国家战略发展空间

6月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议，同中央政策战略委员会及有关部门就总结越共十二届中央委员会2018年10月22日颁布的《关于到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景的第36号决议》实施情况的方案进行讨论。