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宁平省安慈乡三代人守护盲人曲传统艺术

在现代生活的节奏中，当许多传统艺术形式面临失传风险时，宁平省安慈乡的盲人曲艺术仍然被那些与遗产紧密相连的人们用热爱和心血守护和滋养着。从年长的艺人到今天的年轻一代，盲人曲的“火焰”在当代生活中依然得以传承，为后代点燃了民族自豪感和守护民族文化价值的意识。

在何氏求盲人曲俱乐部，对盲人曲艺术的热爱之火正得到默默守护并代代相传。该俱乐部成立于2018年，目前有32名成员，年龄从6岁到87岁不等。俱乐部以越南盲人曲艺术的“活态人文瑰宝”——已故艺人何氏求的名字命名，是古老盲人曲调子得到珍视、守护的地方，并由年长的艺人凭借经验、耐心和对遗产的深厚热爱进行系统性的传授。

宁平省安慈乡何氏求盲人曲俱乐部主任 阮氏慢：“作为已故艺人何氏求的家乡，对我们来说，热爱之火已融入血脉。我们也希望将这份热爱传播给下一代，也希望孩子们能够保持盲人曲质朴的本质。”

令人珍视的是，越来越多的孩童和年轻人开始接触盲人曲，不仅是为了学习演唱和表演，更是为了倾听和理解蕴含在每一句民间歌谣中的文化价值。在俱乐部的共同活动空间中，传承者与接班人的相遇形成了一股持久的文化流，对盲人曲艺术的热爱之火在这里自然而充满责任感地传递着。

宁平省安慈乡谢渊高中一年级学生 丁垂玲：“我觉得盲人曲这门艺术非常有趣，因为它的曲调有着独特的特色。我曾参加全国比赛，与许多其他学校的同学交流，并让更多人了解这门艺术。”

安慈乡的盲人曲、嘲剧是具有悠久历史的民间艺术形式，受到当地社区的珍视、守护并世代传承。至今，全乡已成立了9个盲人曲、嘲剧俱乐部和文艺队，吸引了数百名不同年龄段的成员参与。这是宝贵的资源，为保护和弘扬遗产价值奠定坚实基础。此外，安慈乡还积极与当地各所小学合作，将盲人曲艺术引入课外活动计划，为从小在学生心中播下热爱传统艺术的种子做出贡献。

宁平省安慈乡金银盲人曲队队长 范氏金银：“要找到孩子们，必须到学校里去，例如偶尔学校有中秋、开学等节日的歌舞排练活动，我会留意哪些孩子有天赋，鼓励他们，并逐步把他们带入队伍。幸好现在很多孩子都喜欢唱盲人曲和嘲剧。”

在当今的生活节奏中，安慈的盲人曲声依然回响，如同川流不息的文化源流。当社区携手保护，当对遗产的热爱以自豪和责任感传承下去时，那些传统价值不仅得以保存，更有机会远扬，在融入与发展的征程中为丰富民族文化认同贡献力量。（完）

越通社
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