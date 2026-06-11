宁平省安慈乡三代人守护盲人曲传统艺术

在何氏求盲人曲俱乐部，对盲人曲艺术的热爱之火正得到默默守护并代代相传。该俱乐部成立于2018年，目前有32名成员，年龄从6岁到87岁不等。俱乐部以越南盲人曲艺术的“活态人文瑰宝”——已故艺人何氏求的名字命名，是古老盲人曲调子得到珍视、守护的地方，并由年长的艺人凭借经验、耐心和对遗产的深厚热爱进行系统性的传授。

宁平省安慈乡何氏求盲人曲俱乐部主任 阮氏慢：“作为已故艺人何氏求的家乡，对我们来说，热爱之火已融入血脉。我们也希望将这份热爱传播给下一代，也希望孩子们能够保持盲人曲质朴的本质。”

令人珍视的是，越来越多的孩童和年轻人开始接触盲人曲，不仅是为了学习演唱和表演，更是为了倾听和理解蕴含在每一句民间歌谣中的文化价值。在俱乐部的共同活动空间中，传承者与接班人的相遇形成了一股持久的文化流，对盲人曲艺术的热爱之火在这里自然而充满责任感地传递着。

宁平省安慈乡谢渊高中一年级学生 丁垂玲：“我觉得盲人曲这门艺术非常有趣，因为它的曲调有着独特的特色。我曾参加全国比赛，与许多其他学校的同学交流，并让更多人了解这门艺术。”

安慈乡的盲人曲、嘲剧是具有悠久历史的民间艺术形式，受到当地社区的珍视、守护并世代传承。至今，全乡已成立了9个盲人曲、嘲剧俱乐部和文艺队，吸引了数百名不同年龄段的成员参与。这是宝贵的资源，为保护和弘扬遗产价值奠定坚实基础。此外，安慈乡还积极与当地各所小学合作，将盲人曲艺术引入课外活动计划，为从小在学生心中播下热爱传统艺术的种子做出贡献。

宁平省安慈乡金银盲人曲队队长 范氏金银：“要找到孩子们，必须到学校里去，例如偶尔学校有中秋、开学等节日的歌舞排练活动，我会留意哪些孩子有天赋，鼓励他们，并逐步把他们带入队伍。幸好现在很多孩子都喜欢唱盲人曲和嘲剧。”

在当今的生活节奏中，安慈的盲人曲声依然回响，如同川流不息的文化源流。当社区携手保护，当对遗产的热爱以自豪和责任感传承下去时，那些传统价值不仅得以保存，更有机会远扬，在融入与发展的征程中为丰富民族文化认同贡献力量。（完）