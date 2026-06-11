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用于窨制荷茶的顺化古种荷花。图自越通社
用于窨制荷茶的顺化古种荷花。图自越通社
冲泡荷茶前，工匠会将茶具清洗并加热。图自越通社
冲泡荷茶前，工匠会将茶具清洗并加热。图自越通社
经荷花窨制后包裹在荷叶中并存放于冰箱内的荷茶，可长期保存。图自越通社
经荷花窨制后包裹在荷叶中并存放于冰箱内的荷茶，可长期保存。图自越通社
工匠为客人斟倒荷茶。图自越通社
工匠为客人斟倒荷茶。图自越通社
经过一天窨制后采收的含有茶叶的荷花。图自越通社
经过一天窨制后采收的含有茶叶的荷花。图自越通社
在顺化荷花中窨制的茶叶，香气清雅、柔和。图自越通社
在顺化荷花中窨制的茶叶，香气清雅、柔和。图自越通社
工匠将茶叶放入古种荷花中。图自越通社
工匠将茶叶放入古种荷花中。图自越通社
顺化荷茶工匠武大丰先生细致挑选每一朵古种荷花，以放入茶叶进行窨制。图自越通社
顺化荷茶工匠武大丰先生细致挑选每一朵古种荷花，以放入茶叶进行窨制。图自越通社
工匠选用优质茶叶放入荷花中窨制，品茶者喝起来时既能感受荷花的清香，又能品味茶汤的醇厚。图自越通社
工匠选用优质茶叶放入荷花中窨制，品茶者喝起来时既能感受荷花的清香，又能品味茶汤的醇厚。图自越通社
工匠要清晨早起，细致挑选符合标准的荷花来窨制茶叶。图自越通社
工匠要清晨早起，细致挑选符合标准的荷花来窨制茶叶。图自越通社
经过一天窨制后采收的荷花茶。图自越通社
经过一天窨制后采收的荷花茶。图自越通社
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顺化荷茶的独特文化韵味

制作荷茶的过程极为讲究，工匠必须细致入微，清晨即起，挑选符合标准的古种荷花，巧妙地将茶叶放入花心，让茶叶在此静置一整天，历经日晒风吹。

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