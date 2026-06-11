Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
用于窨制荷茶的顺化古种荷花。图自越通社
冲泡荷茶前，工匠会将茶具清洗并加热。图自越通社
经荷花窨制后包裹在荷叶中并存放于冰箱内的荷茶，可长期保存。图自越通社
工匠为客人斟倒荷茶。图自越通社
经过一天窨制后采收的含有茶叶的荷花。图自越通社
在顺化荷花中窨制的茶叶，香气清雅、柔和。图自越通社
工匠将茶叶放入古种荷花中。图自越通社
顺化荷茶工匠武大丰先生细致挑选每一朵古种荷花，以放入茶叶进行窨制。图自越通社
工匠选用优质茶叶放入荷花中窨制，品茶者喝起来时既能感受荷花的清香，又能品味茶汤的醇厚。图自越通社
工匠要清晨早起，细致挑选符合标准的荷花来窨制茶叶。图自越通社
经过一天窨制后采收的荷花茶。图自越通社
顺化荷茶的独特文化韵味
制作荷茶的过程极为讲究，工匠必须细致入微，清晨即起，挑选符合标准的古种荷花，巧妙地将茶叶放入花心，让茶叶在此静置一整天，历经日晒风吹。
2026年06月11日星期四 08:00
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#顺化荷茶
#越南茶文化
#荷花茶
#顺化古种荷花
#窨制茶叶
#越南工匠技艺
#宫廷茶道
#清香荷茶
#越南文化遗产
#传统制茶工艺
相关新闻
顺化——疗愈旅游之地
30/05/2026 14:08
顺化5年减塑超933吨 生活垃圾源头分类全面推行
26/05/2026 03:00
2026年顺化节素食节正式开幕
29/05/2026 09:06
越南国会副主席阮氏清出席顺化市烈士遗骸安葬仪式
22/05/2026 11:29
“江山盛会——信任与责任的选票”展览会在顺化开幕
19/05/2026 16:46
2025年秋季博览会上的茶文化风采
26/10/2025 14:18
越南茶文化在加拿大绽放光彩
19/03/2025 16:43
让越南茶文化走向世界
10/12/2024 10:00
乐湖：西原地区最大的天然淡水湖
10/06/2026 08:00
黎明兴总理出席第三届东盟未来论坛开幕式
09/06/2026 09:34
UNESCO授予峰牙—己榜世界生物圈保护区称号
09/06/2026 08:00
一粒稻谷的一生：湄公河三角洲的丰收密码
08/06/2026 08:00
黎明兴总理举行隆重仪式 欢迎老挝总理对越进行正式访问
07/06/2026 18:03
广义省携手守护马尾藻生态系统
07/06/2026 08:00
山罗省稻田风光美不胜收
06/06/2026 08:00
探访北宁省百年荔枝母树
05/06/2026 08:00
西湖荷花在河内市中心绽放清雅独特之美
04/06/2026 08:00
山罗省朗创村宁静质朴的原始之美
03/06/2026 08:00
云村泥球摔跤节——越南京北地区的独特遗产
02/06/2026 08:00
越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人来菲访问 两国领导举行会谈
01/06/2026 09:48
乘坐簸箕船漫游锦清椰林村--“世界最美乡村”之一
01/06/2026 08:00
安江省保护与弘扬传统手工艺村文化遗产价值
31/05/2026 08:00
2026年岘港国际烟花节正式开幕
30/05/2026 22:22
山罗省斜处乡孩子们翻山越岭去上学
30/05/2026 08:00
越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲
29/05/2026 20:22
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈
29/05/2026 11:50
苏林总书记、国家主席与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式隆重举行
29/05/2026 11:34
令人惊叹的莱州省南卢瀑布雄伟美景
29/05/2026 08:00
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客