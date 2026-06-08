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催芽后的稻种即将被运往田间进行播种。图自 越通社
催芽后的稻种即将被运往田间进行播种。图自 越通社
农民驾驶摩托车将稻种运往田间进行播种。图自 越通社
农民驾驶摩托车将稻种运往田间进行播种。图自 越通社
芹苴市农户将精选的稻种样本妥善保存于家中。图自 越通社
芹苴市农户将精选的稻种样本妥善保存于家中。图自 越通社
播种前，农民对稻田进行翻耕、平整和细化处理，为水稻生长创造良好条件。图自 越通社
播种前，农民对稻田进行翻耕、平整和细化处理，为水稻生长创造良好条件。图自 越通社
越南西部地区的大部分稻田已完成播种，仅有少数田块仍沿用插秧方式种植水稻。图自 越通社
越南西部地区的大部分稻田已完成播种，仅有少数田块仍沿用插秧方式种植水稻。图自 越通社
当稻穗颗粒饱满、低垂弯腰，并逐渐披上金黄色外衣时，也意味着丰收季正式到来。图自 越通社
当稻穗颗粒饱满、低垂弯腰，并逐渐披上金黄色外衣时，也意味着丰收季正式到来。图自 越通社
对于具备较大生产规模的农户而言，如不选择出售鲜稻，通常会将稻谷储存在仓库中，待市场价格上涨后再行销售。图自 越通社
对于具备较大生产规模的农户而言，如不选择出售鲜稻，通常会将稻谷储存在仓库中，待市场价格上涨后再行销售。图自 越通社
大部分收获后的稻谷会直接在田间出售给收购商，随后通过船只运往各地。图自 越通社
大部分收获后的稻谷会直接在田间出售给收购商，随后通过船只运往各地。图自 越通社
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一粒稻谷的一生：湄公河三角洲的丰收密码

从播下一粒种子到迎来金黄丰收，一粒稻谷经历着默默扎根、茁壮成长的生命旅程。年复一年、季复一季，这样的故事不断在湄公河三角洲上演，绘就出沃野千里、生机盎然的丰收画卷。

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#稻谷 #稻田 #湄公河

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