Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
得乐省（Đắk Lắk）乐湖畔的一座秀美山丘，与湖光山色相映成趣。图自 越通社
得乐省（Đắk Lắk）乐湖畔的一座秀美山丘，与湖光山色相映成趣。图自 越通社
夕阳西下，乐湖在晚霞映照下呈现出迷人的景致。图自 越通社
夕阳西下，乐湖在晚霞映照下呈现出迷人的景致。图自 越通社
孩子们在乐湖畔嬉戏玩耍，尽享欢乐时光。图自 越通社
孩子们在乐湖畔嬉戏玩耍，尽享欢乐时光。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽，自然景观令人陶醉。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽，自然景观令人陶醉。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽。图自 越通社
外国游客来到得乐省乐湖观光游览，感受当地独特的自然与文化魅力。图自 越通社
外国游客来到得乐省乐湖观光游览，感受当地独特的自然与文化魅力。图自 越通社
芒侬族居民划独木舟在乐湖上捕鱼。图自 越通社
芒侬族居民划独木舟在乐湖上捕鱼。图自 越通社
乐湖凭借秀丽的自然风光以及当地独具特色的生活方式和民族文化，吸引着众多游客前来探访。图自 越通社
乐湖凭借秀丽的自然风光以及当地独具特色的生活方式和民族文化，吸引着众多游客前来探访。图自 越通社
0
1
2
3
4
5
6
7

乐湖：西原地区最大的天然淡水湖

得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。

关注 VietnamPlus
#美景 #旅游 #山水 #湖泊 #西原

相关新闻