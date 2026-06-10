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得乐省（Đắk Lắk）乐湖畔的一座秀美山丘，与湖光山色相映成趣。图自 越通社
夕阳西下，乐湖在晚霞映照下呈现出迷人的景致。图自 越通社
孩子们在乐湖畔嬉戏玩耍，尽享欢乐时光。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽，自然景观令人陶醉。图自 越通社
得乐省乐湖风光秀丽。图自 越通社
外国游客来到得乐省乐湖观光游览，感受当地独特的自然与文化魅力。图自 越通社
芒侬族居民划独木舟在乐湖上捕鱼。图自 越通社
乐湖凭借秀丽的自然风光以及当地独具特色的生活方式和民族文化，吸引着众多游客前来探访。图自 越通社
乐湖：西原地区最大的天然淡水湖
得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。
2026年06月10日星期三 08:00
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