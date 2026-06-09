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黎明兴总理出席第三届东盟未来论坛开幕式
2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛在河内开幕。越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军恭以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。
2026年06月09日星期二 09:34
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越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒出席第三届东盟未来论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒出席第三届东盟未来论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒出席第三届东盟未来论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒出席第三届东盟未来论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒出席第三届东盟未来论坛开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴在第三届东盟未来论坛开幕式上发表讲话。图自越通社
越通社
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