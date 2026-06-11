得日孟周末集市与苗族同胞文化特色

20多年前，许多苗族家庭从越南北部山区各省迁来得日孟定居。在背上谋生行囊的同时，他们也将传统集市文化的风俗习惯带到这里。如今，每周日上午，这一文化空间又会在西原大森林中重现，充满绚丽的色彩和热闹的氛围。

集市的亮点是由当地居民亲自设计、缝制和手工刺绣的土锦摊位。那些传统服饰、头巾、包包以及各类配饰，不仅满足了买卖的需求，也有助于向游客介绍苗族文化。

得日孟周末集市摊主 李氏梅：“制作一套苗族服饰所需的所有配饰都是由我自己设计、缝制并在这里出售。我想保留从古至今的传统纹饰和图案，向来赶集的乡亲和游客介绍。”

同奈省游客 黎氏水：“第一次来到这里，我看到苗族同胞的文化通过服饰、美食和集市氛围得到了非常完好的保留。大家非常友善，食物很好吃，这是一次非常难忘的体验。”

集市不仅有土锦，美食区也吸引了众多居民和游客。像杂汤、蒸米糕、豆腐脑、玉米酒等传统菜肴，都按照家乡风味烹制，让人在西原腹地也能回味高原特色。

得日孟集市商户 李小茶：“从老街省迁到这里生活后，我一直希望保留苗族同胞的传统菜肴，让乡亲和游客都能品尝到正宗的风味。”

目前，达洞乡有1935户、13595名苗族同胞，是林同省苗族人口最多的地方。经过二十多年的定居生活，得益于咖啡、胡椒、榴莲及多种果树种植的发展，当地同胞的生活逐步改善。因此，周末集市也成为推广社区特色产品的地方，是介绍织锦、美食、民族服饰、社区活动等传统文化价值的场所，让这些价值继续得到保护，为在维护文化特色的同时发展经济做出贡献。（完）