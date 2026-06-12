经济

越南与阿尔及利亚推动农产品贸易合作

为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长萨利姆·哈达德（Salim Haddad）。

陈国庆大使与斯基克达大学校领导班子合影。图片来源：越通社
陈国庆大使与斯基克达大学校领导班子合影。图片来源：越通社

越通社河内——据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长萨利姆·哈达德（Salim Haddad）。

在与省长赛义德·阿克鲁夫举行工作座谈时，陈国庆表示，除了越南与阿尔及利亚之间良好的传统友谊基础外，嘉莱省与斯基克达省在农业、食品加工、人力资源培训及企业发展等领域还有很多互补潜力。

关于越南经济发展情况，陈国庆表示，越南2025年国内生产总值（GDP）增长超过8%，今年越南设定的GDP增长目标约为10%。越南已签署17项自由贸易协定，并与多个国家建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系。

赛义德·阿克鲁夫高度评价越南的发展成就，同时表达了对越南人民争取独立和国家统一过程的钦佩。他认为，两国人民有许多相似之处，如坚韧不拔、重视荣誉和友善。介绍斯基克达省时，赛义德·阿克鲁夫还介绍了该省的潜力和优势，如石化、工业、港口和旅游等。斯基克达省领导也表示希望在太阳能、电力、人力资源培训、渔业和农业等领域与越南合作。

在与斯基克达省工商会主席及多家当地企业代表举行座谈时，陈国庆强调，目前最重要的目标是加强两国企业之间的直接联系，以降低中间成本并扩大合作机会。他指出，越南目前向阿尔及利亚出口主要包括咖啡、腰果、胡椒、纺织品、钢材及部分工业产品，而北非国家则向越南出口饲料、化工产品、椰枣及其他农产品。大使特别强调越南在罗布斯塔咖啡生产和出口方面的优势。他表示，目前许多阿尔及利亚企业已大量直接进口越南咖啡，并高度评价其质量和供应稳定性。陈国庆重申，嘉莱省与斯基克达省的合作不仅限于两省政府间，而应以两国企业社区的合作为核心。

斯基克达企业代表表示，关注与越南合作伙伴在多个领域建立合作关系。一些建筑企业高度评价越南劳动力的技术水平和敬业精神。一些信息技术和初创企业也希望与越南公司在旅游代理软件和农村交通应用开发方面进行合作。

在与斯基克达大学校领导会谈时，陈国庆表示希望促进越南与阿尔及利亚高等教育机构的合作，特别是未来嘉莱省高校与斯基克达大学之间的合作。他高度评价学校的绿色学习环境，并认为这是发展培训合作、学生交流及科研项目的有利基础。

校领导表示愿意推进与越南合作伙伴在人才培养、科研、创新及技术转让方面的互利合作项目。

各项会谈在友好、开放、务实的氛围中进行，为越南与阿尔及利亚合作关系注入新动力，同时为嘉莱省与斯基克达省未来开展具体合作创造了更多机会。（完）

越通社
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