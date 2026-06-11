经济

刺激消费：不仅靠降价，更需创造新动力

随着夏季消费旺季来临，各类促销活动持续升温。然而，单纯降价已不再是刺激消费的唯一手段。越来越多零售企业开始注重提升购物体验、推进数字化转型，并拓展现代商业生态体系，以增强消费者黏性。

胡志明市居民优先选择绿色、对家庭健康安全的产品。图自越通社
胡志明市居民优先选择绿色、对家庭健康安全的产品。图自越通社

越通社河内——随着夏季消费旺季来临，各类促销活动持续升温。然而，单纯降价已不再是刺激消费的唯一手段。越来越多零售企业开始注重提升购物体验、推进数字化转型，并拓展现代商业生态体系，以增强消费者黏性。

夏季“价格战”升温

从5月底至6月中旬，越南多家大型零售企业纷纷推出大规模促销活动，激发夏季消费需求。

其中，西贡合作社在旗下Co.opmart、Co.opXtra、Co.op Food、Co.op Smile、Cheers及线上渠道同步开展“夏日狂欢节——清凉大促销”，数千种商品最高优惠达50%，主要集中在饮料、矿物质补充饮品、冰淇淋、生鲜、水果、保健品及家庭用品等夏季热销品类。

在河内，乐天玛特推出“火热夏季·疯狂折扣”活动，多类商品最高降价50%，并为会员提供专属优惠。GO!超市系统也对数千种生活必需品进行促销，涵盖生鲜、蔬菜、酸奶、饮料及冷冻食品等。

线上领域的消费刺激激烈。在“6·6超级购物节”期间，Lazada推出大量高额优惠券、免运费服务、30天无忧退换货政策，并联动数千个国内外品牌。特别是通过整合TMALL和Gmarket官方旗舰店，消费者能以更具竞争力的价格购买来自中国和韩国的正品商品。

持续不断的促销活动表明，在消费者购物决策日趋谨慎的背景下，零售企业正积极采取措施刺激消费需求。

刺激消费需与发展国内市场相结合

然而，零售业专家指出，降价只是短期解决方案。如今消费者关注的不仅是价格，更包括商品质量、购物便利性、消费体验及附加价值。

越南零售商协会主席陈氏芳兰表示，企业需要改变刺激消费的思路。销售网点不应仅仅依赖打折促销，而应打造集购物、文化、娱乐和社区活动于一体的体验空间，为消费者创造新的吸引力。

在越南政府将国内市场确定为经济增长重要动力之一的背景下，刺激消费已被纳入更长远的发展战略。根据政府《关于促进国内市场发展和刺激消费的第88号决议》（88/NQ-CP），政策目标不仅是短期内提升购买力，更重要的是做强国内市场，推动生产与消费有效衔接，提高经济体系对商品的吸纳能力。


为实现上述目标，越南工贸部正同步推进商业基础设施建设、物流发展和消费促进等多项措施。其中，一个值得关注的方向是建设与旅游、度假产业相结合的奥特莱斯购物中心。按照规划，到2030年，越南将在河内、胡志明市、岘港、广宁省和安江省至少建成5个大型奥特莱斯中心。同时，政府研究借鉴国际经验，在市区免税店实施境外游客现场退税机制。这一模式不仅有助于扩大商品销售，也将为国内外游客创造新的购物目的地。

电子商务成为消费增长新引擎

当前推动消费增长的最重要动力之一是电子商务。目前，越南电子商务市场规模已达约310亿美元，约占全国商品零售总额和消费服务收入的11%。这表明，电子商务已不再只是传统销售渠道的补充，而是现代商业体系的重要组成部分。

随着数字经济快速发展，线上与线下融合的新零售模式正成为越南消费市场的重要趋势。未来，如何通过数字化转型、消费场景创新和现代商业生态建设持续释放内需潜力，将成为推动越南经济增长的重要课题。（完）



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越通社
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