越南-欧盟合作提升经济治理效能，推动公共财政改革

越通社河内——6月11日，越南财政部副部长陈国方与欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）大使共同主持召开“加强越南经济治理”计划（EEGP）第I部分项目指导委员会会议。



陈国方在开幕致辞中强调，越南-欧盟关系已提升为全面战略伙伴关系，并在经济、贸易、投资和可持续发展等各领域日益强劲发展。



经过三十多年的合作，欧盟已成为越南的重要伙伴，为越南融入国际和可持续发展进程作出了积极贡献。越欧自由贸易协定（EVFTA）和投资保护协定（EVIPA）等重要合作框架为促进双边经济关系发展创造了稳定、长期的基础。



陈国方高度评价欧盟在支持越南实现可持续发展、绿色增长和提高国家治理能力目标中的作用。



会上，德国国际合作机构（GIZ）代表介绍了项目实施总体成果。据此，欧盟与德国政府的合作项目总预算为1400万欧元，在2022-2026年实施，旨在支持越南加强经济治理，为减贫和促进可持续增长作出贡献。



经过三年半的实施，该项目在财政预算、公共债务管理、税收三大支柱上取得了诸多重要成果。



欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶大使在会议上发言时强调，通过该计划，财政领域的多项重要改革内容得到了推动，为实现预算管理工具的现代化、增强透明度、提高国家财政收入动员效率作出了贡献。



朱利安·盖里耶认为，在越南正在大力推进宏观经济改革并面向长期发展目标的背景下，继续关注财政预算管理、税收政策、公共债务管理和海关等领域是十分必要的；同时，需要加强企业界，特别是欧洲企业的咨询，以确保政策贴近实际，创造更透明、稳定、便利的投资环境。



“欧盟承诺将在下一阶段继续陪伴越南，支持越南实现可持续增长目标，提高经济竞争力”，朱利安·盖里耶大使强调。



德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加雷特·巴特强调，30多年来，德越两国在公共财政管理领域的合作始终建立在信任、尊重和经验分享的基础之上，成效显著。这些合作为越南朝着透明、提高问责制和资源分配效率的方向，完善公共财政体系作出了贡献。



陈国方强调，有效实施第I部分项目不仅有助于完善越南的公共财政管理体制，还为提高经济治理能力、增强投资者信心、推动私营部门发展奠定了重要基础。这也是越南与欧盟及其成员国之间发展合作关系实效的生动体现，为越南未来快速可持续发展目标作出积极贡献。（完）

越通社