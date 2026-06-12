在新形势下发展物流人力资源

越通社河内——物流被视为经济的“命脉”，它保障货物流通顺畅，连接生产与市场，提升国家竞争力。当越南进入新发展阶段时，亟需培养一支能够适应人工智能和大数据技术的高素质物流人才队伍。



据越南物流服务企业协会的研究报告，到2030年，该行业的人力资源需求可能达到220万人，其中物流企业从业人员为160万名，服务于生产和经营企业物流活动的人员约60万名。然而，目前培训能力仍较为有限，全国约有30所高校开设物流专业，每年招生约3000人；大专学校每年仅能培养800至1000名相关专业学生。市场需求与人力资源供应能力之间的巨大差距正对劳动力市场造成显著压力。

在全球供应链波动的背景下，企业不仅需要从事基础业务操作的人员，更需要具备数据分析、系统管理、技术运行以及复杂问题处理能力的高素质人才。



和发物流股份公司总经理黄廷坚认为，尽管高校已为学生提供较扎实的专业知识基础，但实践技能和解决问题的能力才是决定性因素。



特别是人工智能、物联网、大数据、云计算和区块链等技术的发展正在深刻改变物流行业和企业的运营方式，包括运输线路优化、市场需求预测、库存管理、客户服务和供应链风险管理等。



政策与战略研究院代表阮英阳称，物流领域的数字化转型不再是未来的趋势，而是提升竞争力的必要条件。未来的物流就业市场将优先使用精通技术应用、懂得如何利用数据并擅长利用人工智能作为决策工具的人员。



2025年越南国际物流展览会现场。图自nhandan.vn

越南物流人力资源发展协会（VALOMA）秘书长云河表示，近年来，许多高校已主动革新培训课程，更加注重实践导向。通过邀请企业参与专题教学，同时开展研讨会、座谈会和科研活动，帮助大学生尽早接触实际工作环境，更新物流业新趋势，提升软技能和适应能力，满足实践需求。



随着物流基础设施的发展，越南正出台有关人工智能、数字物流和绿色物流等政策。新阶段国家人工智能、智能交通和物流服务发展战略的目标都是加强技术应用、提高供应链效率和培养高素质人才。



专家指出，为利用这一机会，培训课程需要进行全面改革，以实现课程标准化、加强专业外语技能、培养数字技能、数据分析技能和现代管理思维，扩大短期培训、再培训和技能提升培训项目，使劳动力能够快速适应技术变革。



在物流基础设施不断完善、智能口岸模式逐步推进和数字供应链持续拓展的背景下，高素质人力资源将成为推动越南物流实现跨越式发展的关键因素。因此，发展物流人力资源不仅是教育机构或企业的任务，更是提升新纪元国家竞争力的战略任务。（完）