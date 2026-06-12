核电站项目周边区域迎来新发展机遇

越通社庆和省—— 从一个仍面临诸多困难的沿海地区，庆和省福营乡和永海乡被选为宁顺1号和宁顺2号核电站项目建设所在地，正迎来新的发展机遇。该项目是具有重要意义的国家重点工程，对经济社会发展和保障能源安全发挥着重要作用。



福营乡和永海乡位于庆和省南部沿海地区。福营乡面积约154平方公里，人口约3.53万人。永海乡自然面积超过1.6万公顷，人口超过3.6万人，当地居民主要以农业生产以及水产捕捞和养殖为生。



福营和永海都拥有位于绵延逾106公里的沿海公路轴上的优势，与1号国道、南北铁路、南北高速公路和海港实现同步连接。随着交通基础设施的同步发展，以及中央批准继续重启宁顺1号和宁顺2号核电站项目，为福营和永海在新的发展道路上创造了动力。



两个核电站项目区的民众希望这一国家重点项目早日实施，从而为发展创造突破并提高民众生活水平。



位于宁顺二号核电站建设核心区泰安村的武文七表示，当地民众一致支持项目建设，并愿意移交土地，为项目顺利快速推进创造最有利条件，以促进国家、地方和家乡的发展。



庆和省正在抓紧开展各项任务，力争在2026年6月30日前完成征地拆迁工作。据庆和省人民委员会副主席郑明煌表示，民众的共识以及适当的补偿、扶持、安置机制和政策是保障项目进度的重要因素。



宁顺1号和2号核电站项目建成后，将提供约4600兆瓦的大规模基载电力，有助于保障国家能源安全，并支持实现2050年净零排放目标。该项目还将为吸引投资、发展配套工业、交通基础设施、服务业、创造就业机会以及提高地方人力资源的科技水平注入动力。



福营乡党委书记张春伟表示，抓住项目带来的机遇，地方政府正在调整规划，打造土地基金以吸引投资于服务于电厂建设和运营的工业及服务业。尤其是与员工相关的服务，如餐饮、住宿、娱乐等行业。福营和永海期望该项目将发挥海洋经济、能源、旅游、高科技农业和矿产资源的潜力，为促进当地发展为庆和省南部地区经济发展的重点地方做出贡献。（完）



越通社