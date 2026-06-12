2026年前5个月越南新设企业数量同比增长42.1%

主题为“遗产之流”的第二届升龙-河内文化节将于2026年9月11日至20日在升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场、钵场陶艺村等首都河内众多著名文化场所举行。这不仅是一场大规模的盛会，更展现了河内市为落实市委第八号行动计划所制定的战略目标，并严格遵循越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议而做出的坚定承诺。