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2026年前5个月越南新设企业数量同比增长42.1%

2026年前5个月，越南新设企业注册资本达到4.3亿美元，同比增长16%。

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#新设企业 #新成立
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2026年前5个月近9.5万家新企业成立 市场活力持续增强

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销往欧洲市场的纺织服装出口生产 图自越通社

第68号决议：释放民营经济内生动力，激活国家发展新引擎

自2025年5月4日越共中央政治局颁布《关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议》（简称第68号决议）近一年来，伴随着管理思维的深刻转变与民营经济部门的灵活适应，越南经济发展正迎来新的强劲动能。多位专家与企业界代表指出，决议的初步成效已清晰显现，体现在新设及复工复产企业数量显著增长、进出口活动持续回暖，以及民营经济对国家财政收入的贡献稳步提升等多个方面。

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河内举办创意手工艺品展 传统工艺焕发新生机

1月28日晚，“新春创意手工艺及设计展”在河内应天乡广富桥线香旅游点开幕，集中展示传统手工艺与现代创新设计的融合成果。展览通过多样化展品与创意表达，彰显首都河内在保护传统手工艺、推动创新发展方面的积极实践，喜迎2026年丙午春节。

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根据河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的关于《河内首都百年愿景总体规划》的2512号决定，未来河内将加快构建现代化、标准化的
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主题为“遗产之流”的第二届升龙-河内文化节将于2026年9月11日至20日在升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场、钵场陶艺村等首都河内众多著名文化场所举行。这不仅是一场大规模的盛会，更展现了河内市为落实市委第八号行动计划所制定的战略目标，并严格遵循越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议而做出的坚定承诺。

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越共中央政治局2026年5月19日颁发的第09号决议，设目标至2030年将胡志明市建设成为文明、现代、充满活力和创新的城市，打造成为经济、文化、社会、科技、创新、物流和国际融合中心，在国家工业化、现代化事业中走在前列，在东南亚地区具有突出的地位和影响力。

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