经济

越南与瑞士寻求加强两国经济对接的解决方案

据越通社驻瑞士记者报道，当地时间6月10日，越南驻瑞士大使馆与瑞士—越南经济论坛（SVEF）配合，以线上线下相结合形式举办经济论坛。

越南外交部副部长黎氏秋姮以线上形式在论坛开幕式上致辞。图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮以线上形式在论坛开幕式上致辞。图自越通社

越通社日内瓦——据越通社驻瑞士记者报道，当地时间6月10日，越南驻瑞士大使馆与瑞士—越南经济论坛（SVEF）配合，以线上线下相结合形式举办经济论坛。今年论坛的主题为“建设智慧、可持续和互联的经济”，吸引了来自瑞士和越南的150多名代表与会。

越南外交部副部长黎氏秋姮以线上形式在论坛开幕式上致辞时评价，该活动是庆祝越瑞建交55周年的切实活动，有助于加强企业对接，推动双边经济合作。她强调，在发展战略中，越南正推动基于科技、创新、数字化转型、绿色转型和可持续发展的新增长动力，同时优先发展基础设施、清洁能源和高质量人力资源，这些正是瑞士具有优势、双方合作潜力巨大的领域。

黎氏秋姮强调，越南欢迎并希望瑞士企业继续扩大在越南的投资力度，特别是在高科技、创新、绿色转型、可再生能源、制药、医疗和数字化转型等领域，同时加强在高质量人力资源培训、高品质旅游和国际金融中心发展等方面的合作。

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讨论会现场。图自越通社

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达（Helene Budliger Artieda）对越南过去所取得的发展成就以及越南政府提出关于增长和气候保护的战略目标印象深刻，并强调，瑞士愿继续支持越南发展。

海伦妮·布德利格·阿蒂达重申，越南正崛起为新的制造中心、地区和全球供应链中的重要一环，并希望，越南与欧洲自由贸易联盟早日减少分歧和完成自由贸易协定谈判，为促进双方有效合作创造新动力。

随后，在关于贸易、金融、创新和人力资源培训等内容的5场讨论中，各位演讲者强调，在世界经济面临诸多困难、受地缘政治、地缘经济冲突深刻影响的背景下，基于半个多世纪的良好关系基础，越南和瑞士需要加强对话、巩固信任并创造新增长动力。

与会代表也集中评估了双方合作潜力与机遇，并提出加强两国在互补领域（如绿色增长、数字化转型、智慧基础设施等）合作的措施，分享瑞士在吸引资金和发展国际金融中心、培训高质量人力资源等方面的经验。许多代表强调，越南是瑞士企业区域内扩大投资战略中的有吸引力的目的地，并期待，欧洲自由贸易联盟-越南自由贸易协定谈判早日完成，有助于疏通双方贸易流，为来自欧洲自由贸易联盟和越南的企业和投资者的活动创造便利。（完）

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越通社
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