时政

越南与加拿大扩大在应对气候变化和执法领域的合作

6月11日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青在党中央总部，会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。

中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔。图自越通社
中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔。图自越通社

越通社河内——6月11日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青在党中央总部，会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。

陈士青在会见中高度评价吉姆·尼克尔大使个人及加拿大驻越南大使馆过去一段时间在促进两国各部委、地方和企业界合作关系方面所作出的努力；同时，对越加合作关系的强劲发展表示满意。值得注意的是，两国间的高层接触和代表团互访保持了经常性和高效性；双边贸易额增长迅速，2025年达到86亿美元；两国国防安全合作积极开展；科学技术与教育培训合作继续走向深入。

陈士青同志肯定，越南重视加拿大的角色和地位，并将其视为最重要的合作伙伴之一。他强调，两国拥有诸多共同利益，且在互利共赢的基础上扩大合作关系的潜力巨大。他高度评价加拿大政府对越南发展进程所给予的支持和务实帮助。

借此机会，陈士青同志向加拿大政府表示感谢，并建议加拿大政府继续关心、支持越南并与越南分享关于司法系统改革、完善法律和体制体系以及防范和打击腐败方面的经验。

吉姆·尼克尔大使祝贺越共十四大取得圆满成功，并高度评价越南共产党在规划政策和国家经济社会发展中所作出的战略决策和高度决心。

吉姆·尼克尔大使重申，加拿大将越南视为东盟地区内的关键合作伙伴，并强调两国拥有良好的合作关系基础，在扩大和提升双边合作关系方面仍有巨大的潜力和空间，特别是在越南担任2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）委员会轮值主席以及作为2027年亚太经济合作组织（APEC）东道国的背景下。

在此基础上，吉姆·尼克尔大使希望加拿大进一步强化与越南在保障可持续供应链、粮食安全、能源安全、应对气候变化、执法等领域的合作以及两国在各国际论坛上的协调配合。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南与加拿大 #应对气候变化 #执法 #合作 越南
关注 VietnamPlus

气候变化

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系。图自越通社

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系

在贸易促进和企业支持领域中开展了十多年的合作之后，越南工贸部贸易促进局（Vietrade）与加拿大贸易促进组织（TFO Canada）的关系正迈入新阶段。双方合作重点不再局限于技术援助，而是转向构建双方之间的战略贸易伙伴关系。

越南最高人民法院副院长黎进发表讲话。图自越通社

“越南-加拿大司法能力提升”项目正式启动

“越南-加拿大司法能力提升”项目今日正式启动。该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。

更多

福建新时代国际传播中心有限公司总经理赖晗出席座谈会并发表讲话。图自越通社

越南与中国福建省深化媒体合作

6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。

柬埔寨—越南友谊碑工程位于菩萨省，纪念碑高21米，雕塑群高3.2米。图自越通社

柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

2026年东盟未来论坛闭幕式。图自越通社

2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。

埔寨—俄罗斯企业家协会主席、地缘政治与国际经济专家格内尔·拉塔 图自越通社

东盟未来论坛2026：多边政党外交的重要突破

以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行。论坛作为一项重要多边对外活动，再次彰显越南在推动地区合作中的主动性、引领力和责任担当。

越南驻土耳其大使邓氏秋河与布尔萨省省长埃罗尔·阿伊尔德兹。图自越通社

加强越南与土耳其地方经济对接

为推动地方间合作，越南驻土耳其大使邓氏秋河日前访问布尔萨省，并分别与布尔萨省省长埃罗尔·阿伊尔德兹（Erol Ayyıldız）、布尔萨市长沙欣·比巴（Şahin Biba）以及布尔萨工业和商业协会副主席居内伊特·谢内尔（Cüneyt Şener）举行工作会谈，就加强布尔萨与越南之间的合作交换意见。

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔合影。图自越通社

泰国加快落实阿努廷总理访越成果

据越通社驻曼谷记者报道，在泰越两国庆祝建交50周年之际，泰国政府正加快推进落实泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）对越南进行正式访问期间双方达成的各项合作内容。

研讨会现场。图自越通社

俄罗斯学者高度评价越南对解决东海问题所做的努力

俄罗斯科学院社会科学信息研究所（INION RAS）6月8日举办题为“保障东海和平与安全的国家间合作法律与制度机制”的国际圆桌研讨会。本次研讨会汇聚了来自俄罗斯、越南以及部分东南亚国家的知名学者、国际法专家和青年研究人员一同与会。