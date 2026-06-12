越南与加拿大扩大在应对气候变化和执法领域的合作

越通社河内——6月11日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青在党中央总部，会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。



陈士青在会见中高度评价吉姆·尼克尔大使个人及加拿大驻越南大使馆过去一段时间在促进两国各部委、地方和企业界合作关系方面所作出的努力；同时，对越加合作关系的强劲发展表示满意。值得注意的是，两国间的高层接触和代表团互访保持了经常性和高效性；双边贸易额增长迅速，2025年达到86亿美元；两国国防安全合作积极开展；科学技术与教育培训合作继续走向深入。



陈士青同志肯定，越南重视加拿大的角色和地位，并将其视为最重要的合作伙伴之一。他强调，两国拥有诸多共同利益，且在互利共赢的基础上扩大合作关系的潜力巨大。他高度评价加拿大政府对越南发展进程所给予的支持和务实帮助。



借此机会，陈士青同志向加拿大政府表示感谢，并建议加拿大政府继续关心、支持越南并与越南分享关于司法系统改革、完善法律和体制体系以及防范和打击腐败方面的经验。



吉姆·尼克尔大使祝贺越共十四大取得圆满成功，并高度评价越南共产党在规划政策和国家经济社会发展中所作出的战略决策和高度决心。



吉姆·尼克尔大使重申，加拿大将越南视为东盟地区内的关键合作伙伴，并强调两国拥有良好的合作关系基础，在扩大和提升双边合作关系方面仍有巨大的潜力和空间，特别是在越南担任2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）委员会轮值主席以及作为2027年亚太经济合作组织（APEC）东道国的背景下。



在此基础上，吉姆·尼克尔大使希望加拿大进一步强化与越南在保障可持续供应链、粮食安全、能源安全、应对气候变化、执法等领域的合作以及两国在各国际论坛上的协调配合。（完）

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