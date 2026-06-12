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亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
外国游客在探索同文岩石高原的旅程中兴奋地亲手种植绿树。图自越通社
外国游客在探索同文岩石高原的旅程中兴奋地亲手种植绿树。图自越通社
外国游客在探索同文岩石高原的旅程中兴奋地亲手种植绿树。图自越通社
外国游客在探索同文岩石高原的旅程中兴奋地亲手种植绿树。图自越通社
外国游客热情参与植树活动，为绿化同文岩石高原贡献力量。图自越通社
外国游客热情参与植树活动，为绿化同文岩石高原贡献力量。图自越通社
一名儿童在旅行途中获赠树苗进行种植。图自越通社
一名儿童在旅行途中获赠树苗进行种植。图自越通社
亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
外国游客热情参与植树活动，为绿化同文岩石高原贡献力量。图自越通社
外国游客热情参与植树活动，为绿化同文岩石高原贡献力量。图自越通社
亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
亲手播种绿色种子是外国游客在探索岩石高原时的特别体验。图自越通社
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游客在同文岩石高原探索之旅中兴奋播种绿色种子

自2026年4月底至今，国内外众多游客已在宣光省同文岩石高原的各条旅游线路上种植了近5000棵绿树。

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#同文岩石高原 #宣光省 #植树活动 #游客体验 #绿色旅游 #越南旅游 #生态保护 #岩石高原绿化 #2026年4月 #国内外游客

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