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越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资

6月11日下午，越南农业与环境部堤坝管理与防灾抗灾局联合广治省人民委员会在岘港市仙沙港区举行仪式，接受白俄罗斯共和国政府向广治省受灾群众提供援助物资。

越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资。图自越通社
越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资。图自越通社

越通社河内—— 6月11日下午，越南农业与环境部堤坝管理与防灾抗灾局联合广治省人民委员会在岘港市仙沙港区举行仪式，接受白俄罗斯共和国政府向广治省受灾群众提供援助物资。

这批援助物资，包括食品以及毛毯、床单、枕头等生活必需品，总重量27多吨。在办结接收手续后，该批物资随即被运往广治省，以便当地组织发放给过去一段时间遭受天灾影响的家庭。

在接收仪式上，白俄罗斯驻越南大使馆公使衔参赞奥列格·什洛马（Oleg Shloma）表示，在困难时期，白俄罗斯始终愿意与越南人民并肩同行并向越南提供支持；同时希望这批物资能为越南灾民提供切实帮助。这一优良传统的延续，将为进一步巩固两国于2025年5月建立的战略伙伴关系及两国人民间的友谊做出重要贡献，同时促进地方间合作与民间交流。

广治省人民委员会副主席黎文宝在仪式上发言时对白俄罗斯政府和人民的宝贵支持表示衷心感谢。他强调，这批援助物资意义切实，有助于受灾群众尽早稳定生活，弥补灾害损失。

黎文宝表示，此次援助的必需物资不仅帮助群众改善眼前的生活条件，还有助于增强当地在2026年汛期台风季的防灾抗灾应变能力。广治省将指导职能部门抓紧将物资运送并以最快速度精准发放给受援对象。该援助活动再次生动体现了白俄罗斯与越南人民之间团结、互助的精神和良好传统友谊。（完）

越通社
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