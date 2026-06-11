2026年越南全国“红色之旅”无偿献血活动启动

越通社河内——6月11日，中央血液学与输血医学院、VTVCorp股份公司和胡志明市无偿献血动员指导委员会共同启动了2026年第14次全国”红色之旅”活动。
中央血液学与输血医学院、2026年”红色之旅”组委会主任阮河清表示，该活动继续传播数百万献血者的仁爱精神、社区责任和信任，为许多需要输血的病人带来生存机会。
今年，“红色之旅”献血活动将在越南全国32个省市开展，计划接收12万单位血液。其中，2.5万单位将在主要献血日采集，其余9.5万单位在各响应活动中完成。截至目前，该活动已在莱州、太原和同奈三省举行，累计接收近3000单位血液。
“红色之旅”活动自2013年发起，是一项全国性献血动员运动。历经13届，活动已在3525个献血点开展，累计接收超过100万单位血液。同时，该活动有效促进了各地血液资源的统筹调配，并推动了可持续献血志愿者网络的建设。
同日，“来自胡志明市的红色血滴”无偿献血日活动在胡志明市多个地点举行，预计将采集约1300单位血液。根据2026年计划，胡志明市全年接收超过6万单位血液。为此，该市将进一步加大地中海贫血症防治宣传力度，动员献血者定期重复献血，鼓励单次献血量达到350至450毫升，同时积极推进数字技术在无偿献血工作中的应用。
胡志明市人民委员会副主席裴明青表示，14年来，该市持续参与“红色之旅”活动，累计接收近8万单位血液，吸引了数千名志愿者、青年、学生及市民踊跃参与。2026年，胡志明市将继续积极响应这一活动。
借此机会，胡志明市无偿献血动员指导委员会向10名个人颁发“为人道事业”纪念章，表彰12名优秀献血者，向39名个人颁发市人民委员会奖状，表扬32个献血家庭，并向家庭困难的地中海贫血症患者赠送慰问品。（完）
第十五届“知恩之血滴”无偿献血活动开幕
7月21日，越南中央血液学与输血医学院和越南青年献血协会在河内联合举行第十五届“知恩之血滴”无偿献血活动。