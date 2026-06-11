越共中央总书记、国家主席苏林：新时期深化司法改革，维护公平正义与建立信任

越通社河内——6月11日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开中央司法改革指导委员会（以下简称指委会）工作总结会议。



苏林在会议上发表总结讲话时强调，除了取得的成果外，指委会必须正视司法改革仍旧存在的不足之处。



从过去指委会的运作实践以及司法改革过程可以看出，当前提出的要求不仅是继续推进司法改革，而是更加强力地革新领导、指导机制，使司法改革进入新时期，与完善体制机制、执法、权力控制和服务于国家发展紧密相连。



“实践表明，司法改革不能脱离完善体制机制和组织执法。如果法律还存在重叠、不清晰、不具可行性，那么司法活动将难以有效德地维护公平正义。如果执法不严肃、行政管理不透明、公务责任不明确，那么争议、申诉、违法将涌向司法。如果司法革新迟缓、缺乏廉洁、缺乏专业，那么法律即使正确也难以进入生活”，苏林明确指出。



苏林强调，新思维必须将司法改革置于统一法治流程中，包括制定良法、严格组织执法、廉洁公正的司法活动、公平正义得到维护、权力得到控制、人权和公民权得到保障、国家发展通过畅通、透明、高效的体制得到服务等。



苏林总书记、国家主席向在司法改革工作中取得优异成绩的若干同志授予了一等和二等劳动勋章。图自越通社

关于未来的核心任务，苏林要求，继续深刻贯彻党关于司法改革和建设法治国家的观点。不因指导委员会组织模式的改变而放缓、减轻或中断司法改革任务。



苏林建议，继续提高体制机制建设、执法组织和司法机关运作的质量。严格控制司法权力，预防和打击司法活动中的消极现象；同时建设廉洁、有本领、专业的司法干部队伍，推动数字司法，用数据治理司法改革。



与此同时，完善预防、发现和处理非法干预行为的机制；控制利益冲突；透明分配案件、鉴定、估价、拍卖、执行判决；严惩司法腐败、案件中介、篡改档案、利用职权和权限等行为；推动电子档案、电子证据、判决公开、用数据管理案件以及司法机关与国家数据库之间的数据互联互通。



值此机会，苏林总书记、国家主席和中央书记处常务书记陈锦秀分别向在司法改革工作中取得优异成绩的若干同志授予了一等、二等和三等劳动勋章。（完）