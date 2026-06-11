越南政府总理黎明兴：河内要为全国增长目标作出更大贡献

越通社河内——6月11日下午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与河内市委常委会的工作会议，就经济社会发展任务落实情况、实现两位数增长目标、公共投资资金到位情况、两级地方政府模式运行、第57号决议落实情况以及化解积压项目的困难等问题进行了讨论。



据河内市委的报告，2026年第一季度河内地区生产总值（GRDP）同比增长7.87%，高于全国平均水平（7.83%）。经济结构继续朝着积极方向转型；国家财政收入达预算近57%；公共投资资金到位约48万亿越盾，完成年计划近40%。贸易、服务和旅游等领域保持较好增长态势。商品零售和服务业收入总额增长13%；新注册外商直接投资资金（FDI）近30亿美元；接待国际游客量约300万人次，同比增长近33%。



越南财政部部长吴文俊发表讲话。图自越通社

充分挖掘增长潜力 有效动员各类资源

在会上发表总结讲话时，黎明兴强调，作为国家的政治—行政中心，河内必须确定更高目标和标准，为实现全国总体目标和两位数增长目标作出更大贡献。

他建议河内继续贯彻落实党中央、政治局、书记处、国会和政府的各项决议和结论，有效实施《首都法》，加强河内与首都圈及红河平原的对接，特别是在交通基础设施建设、环保、水资源管理、空气污染治理以及生产与供应链体系建设等方面深化合作。

在经济发展方面，政府总理强调，要同步采取各项措施，力争在2026年内实现增长率达11%目标；有效挖掘加工制造业、贸易、服务、金融、银行、保险、运输、物流、建筑和房地产等领域的增长潜力；同时推动生产经营，保障商品和原材料供应，控制通胀，保持市场稳定。

黎明兴强调，要动员并高效利用一切发展资源，制定可持续增加财政收入的方案，厉行节约，至少削减10%的经常性支出，将资源优先用于发展型投资和社会保障。

河内要优化土地资源，提高公共投资效率，同时加大社会资本动员力度，积极吸引外商直接投资资金、官方发展援助（ODA）资金和信贷资金，并研究发行首都债券，以服务于重点项目。

黎明兴指出，河内必须统筹实施首都百年愿景规划与两位数增长目标，彻底解决积压项目及土地使用存在问题的项目。同时，审查2026~2030年中期公共投资计划，并力争在2026年内实现公共投资资金到位率达100%的目标。

将河内打造成为全国领先创新中心

在民生领域，黎明兴要求河内同步实施空气污染、水污染、交通拥堵、内涝和垃圾处理等问题的治理措施，力争在2026年内基本完成相关任务。

在行政改革方面，河内须立即削减民众和企业的50%相关行政手续，加强与国家数据库的互联互通，促进在数字化环境下处理申请档案，确保到2026年第三季度，100%具备条件的公共服务实现全流程线上办理。

对于民营经济，黎明兴指出，必须实施强有力措施，使其真正成为经济最重要的增长动力之一；加大有选择性的招商引资力度，优先引进研发、高科技、清洁技术和环境友好型项目。

在工业、农业、贸易及服务等领域，他要求河内依据政府例行会议决议，指导履行具体的任务，确保各行各业实现既定增长目标。

在住房租赁方面，黎明兴表示，需要完善体制和政策，推动保障性住房可持续、高效发展；研究建立保障性租赁住房发展机制、租赁住房管理运营机制以及融资机制，从而形成统一、同步的政策体系，并在全国范围内实施。

政府总理强调，河内必须坚决落实第57-NQ/TW号决议，重点发展人工智能、大数据、半导体、机器人、自动化、航空航天、网络安全和量子技术等战略技术，加快智慧城市和现代数字基础设施建设，力争到2026年底数字经济占GRDP比重约达22%。

他指出，河内要建设成为全国领先科技与创新中心并在亚洲具有一定地位，同时着力开发高素质人力资源，特别是在半导体、人工智能、自动化和铁路等领域，并建立特殊机制，吸引国内外顶尖专家、科学家和人才。

在医疗、教育和社会保障领域，黎明兴要求每年至少为民众提供一次免费体检和筛查，在所有医院全面推行电子病历，优先安排土地用于学校建设，以缓解超负荷问题，并切实落实各项社会保障、民族和宗教等政策。

此外，河内还需确保两级地方政府模式高效运行，加强行政纪律与创新相结合，鼓励并保护敢想敢做、敢于担当的干部。

在党建和政治体系建设方面，他要求继续提升各级党组织的领导能力和战斗力，建设公开透明的行政体系，同时建设强大的首都武装力量，确保国防安全，维护政治稳定和社会秩序。

对于河内提出的建议，黎明兴要求河内市与有关部委密切配合，按权限研究处理，并及时向主管部门报告，为首都快速、可持续发展创造最有利条件，使河内市无愧于国家政治、行政中心和重要增长引擎。（完）