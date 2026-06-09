时政

越共中央总书记、国家主席苏林：聚焦研究新时代和紧迫理论问题

6月9日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开会议，与2026—2031年任期中央理论委员会就下一阶段工作部署进行座谈。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越通社河内——6月9日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开会议，与2026—2031年任期中央理论委员会就下一阶段工作部署进行座谈。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席。

苏林在总结讲话中强调，理论工作在革命事业中具有特殊重要地位。党要领导正确、执政有力，必须有正确的理论作指导；要行稳致远，必须具备长远视野；要解决新问题，必须形成新思维；要坚持战略目标，就必须在总结越南实践经验、有选择地吸收人类文明精华的基础上，不断创新发展党的思想理论基础。

苏林指出，在具有转折意义的历史变革期，理论工作更要先行一步。如果理论思维跟不上实践发展，就会在确立发展愿景、选择发展模式、破解瓶颈、把握机遇等方面陷入被动。如果理论不能发挥引领作用，缺乏战略预判能力，就难以应对时代的深刻变革。

因此，2026—2031年阶段的理论工作必须更加主动、更加敏锐，不能仅停留在事后解释实践，而要与实践同步，在需要预测研判的问题上走在前面，深入核心问题，直面发展中的堵点、难点和新矛盾，为党的决策提供及时有效的咨询。

苏林高度评价中央理论委员会2021—2026年任期的重要贡献，特别是在总结革新开放40年经验、起草越共十四大文件以及向政治局、书记处提供咨询方面发挥的作用。他肯定新一届委员会自履职以来，不断创新工作方式，紧紧围绕党和国家中心任务开展研究。

苏林要求中央理论委员会与有关单位密切配合，发挥好总结越南共产党领导革命100年、实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》40年工作的常设机构作用。要尽快完善详细提纲、总结方法、调研机制、研讨安排、任务分工、进度要求，将中央总结与地方、行业、领域实践相结合，在继承既有成果基础上发展提升，形成新的理论论据，服务国家发展战略。

苏林指出，越共十四大已确定重大战略决策，正积极落实，努力实现两个百年奋斗目标。为更好服务中央、政治局、书记处领导工作，推动十四大决议落实，中央理论委员会需深入研究社会主义、越南社会主义模式和发展道路在新时代背景下的新内涵，特别是社会主义地方建设、过渡时期发展以及实践中正在形成的新因素。

苏林提出一系列重大理论课题：如何最大限度发挥市场经济优势，释放民营经济资源，同时坚持社会主义方向，避免两极分化？如何在数字空间构建“发展型国家”制度，维护“数据主权”，同时把越南建设成为技术先进、富裕公平的国家？如何进一步丰富社会主义法治国家、社会主义民主和社会主义新人建设的理论内涵？

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-8814117.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开会议 图自越通社



苏林要求中央理论委员会重点研究新时代和紧迫理论问题，包括：新时代越南发展模式、快速可持续发展体制机制、现代化治理、战略自主与国际一体化、数字化转型、绿色转型、能源转型、经济结构转型、人力资源与治理变革的综合影响，以及国家综合实力、软实力、新型竞争与冲突形态、国际发展经验等。

苏林强调，中央理论委员会要主动参与党的理论概念、范畴和语言体系的规范化、创新化建设。他指出，实践中不断涌现新概念、新模式、新方法，若缺乏严谨统一的理论阐释，易导致理解不一、执行偏差，削弱路线方针的说服力。这项工作有助于构建准确、现代、易懂、易用的理论语言体系，同时保持党的思想特色和奋斗目标。

苏林要求进一步研究执政道德、执政文化和权力监督制约，明确新时代领导干部在率先垂范、廉洁奉公、服务人民、严守纪律、责任追究以及权力与责任、领导与服务关系等方面的新标准，为建设清正廉洁、坚强有力的执政党提供理论支撑。

他强调，必须大力创新理论研究和实践总结方法，加大对党的理论工作投入，积极运用数字技术、人工智能和大数据，提高分析研判和决策咨询能力。

苏林同意建立政治理论科学研究网络、召开全国理论研究工作会议，要求务实高效，避免形式主义，明确研究任务、委托机制和成果共享，建立灵活高效的研究团队。全国会议应成为权威的年度学术论坛和政策研讨平台。

苏林还要求深入研究党的理论工作传统，创新实践总结方式。选择部分地方、行业和创新模式进行长期跟踪，作为理论工作的“实践实验室”，密切观察其形成和运行过程，从中发现新因素、新问题、新矛盾和新经验。理论必须从鲜活实践中汲取营养，接受实践检验，并回到实践指导发展。

苏林特别强调，要高度重视理论研究人才队伍建设，特别是青年理论人才。理论研究需要智慧、政治本领、科学方法、实践经验、服务党和人民的精神以及与时代对话的能力。要培养一批政治立场坚定、思维现代、国际视野开阔、掌握现代研究方法、能研究新技术和时代问题的高层次专家。要营造民主开放的学术环境，鼓励科学争鸣，尊重研究中的不同观点，但必须坚持国家民族利益、党的思想基础和奋斗目标不动摇。

苏林要求各部委、地方继续关心支持中央理论委员会履职，把总结实践、提供信息、参与理论研究作为自身的政治责任。

苏林希望中央理论委员会继承30年优良传统，以高度责任感、坚定政治立场、科学精神和深厚情怀，不断提高研究成果、咨询报告和专题研究质量。委员会的权威应体现在理论水平、咨询时效、发现问题能力、科学说服力以及对党和国家路线方针政策制定的实际贡献上。（完）

中央理论委员会2026~2031年任期第一次会议开幕。图自越通社

中央理论委员会2026~2031年任期第一次会议开幕

3月17日，中央理论委员会在胡志明国家政治学院召开2026—2031年任期首次会议，强调提升理论引领作用，围绕重大理论问题、实践总结及人工智能背景下的研究方式创新，为国家发展提供科学支撑。

越通社
#苏林 #中央理论委员会 #理论研究 #社会主义 #国家治理 #数字化转型 #绿色转型 #人工智能 #战略自主 #越南共产党
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

幸福越南

体制机制与法律突破口

相关新闻

中央理论委员会2026~2031年任期第一次会议开幕。图自越通社

中央理论委员会2026~2031年任期第一次会议开幕

3月17日，中央理论委员会在胡志明国家政治学院召开2026—2031年任期首次会议，强调提升理论引领作用，围绕重大理论问题、实践总结及人工智能背景下的研究方式创新，为国家发展提供科学支撑。

苏林总书记：为新发展阶段战略决策做好理论与实践准备

苏林总书记：为新发展阶段战略决策做好理论与实践准备

3月4日上午，越共中央总书记苏林在党中央总部主持召开会议，与各编辑组就开展总结越南共产党领导越南革命100周年（1930—2030年）以及实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》40周年相关工作进行部署。苏林强调，这是具有战略意义的重要任务，旨在为国家到2045年及远景展望至2130年的发展战略决策奠定坚实的理论与实践基础。

更多

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将会见柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳大将。图自越通社

越南与柬埔寨有效维持国防合作机制

越南与柬埔寨进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平。图自越通社

2026年东盟未来论坛：金边传递的重要政治信息

6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式 图自越通社

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式

应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式，黎明兴总理主持仪式。

越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。图自越通社

东盟未来论坛：在动荡世界中携手构建和平与自强未来

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社

黎明兴总理：东盟必须成为塑造新时代新规则的重要参与者

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

越南驻阿根廷大使吴明月与阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇合影。图自越通社

阿根廷与越南加强议会合作关系

6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将与泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。图自qdnd.vn

为越泰防务合作关系注入新动力

潘文江建议双方有效开展各项合作内容，注重促进互访与交流，维持磋商与对话机制，加强人力资源培训，促进各军种及海上执法力量间的交流与合作，加强网络安全以及国防工业合作等。