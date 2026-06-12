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☀️越通社早安咖啡（2026.6.12）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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苏林总书记、国家主席发表讲话。图自越通社

越通社河内——·6月11日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开中央司法改革指导委员会工作总结会议。阅读全文

·6月11日下午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与河内市委常委会的工作会议，就经济社会发展任务落实情况、实现两位数增长目标、公共投资资金到位情况、两级地方政府模式运行、第57号决议落实情况以及化解积压项目的困难等问题进行了讨论。阅读全文

·6月11日上午，越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。阅读全文

·2026年东盟未来论坛（AFF）正式开幕时，越南首都河内再次成为地区外交焦点。马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）表示，此次活动不仅是一项例行外交活动，更已成为重要的战略平台，彰显越南在塑造东盟未来进程中的引领作用。阅读全文

·获悉菲律宾南部地区近日发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴6月11日向菲律宾总统费迪南德·罗慕亚尔德斯·马科兹（Ferdinand Romualdez Marcos）致慰问电。同日，越南外交部长黎怀忠向菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）致慰问电。阅读全文

·6月11日，越南财政部副部长陈国方与欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）大使共同主持召开“加强越南经济治理”计划（EEGP）第I部分项目指导委员会会议。 阅读全文

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越南5家主流媒体与太原省签署合作协议

·6月11日，太原省委与越南通讯社、《人民报》、越南电视台、越南之声广播电台及《共产主义》杂志共同签署2026-2030年宣传合作计划，旨在提升信息宣传和形象推广效能，展示地方潜力、优势及发展成就。阅读全文

·为开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定的500个昼夜行动”，6月10日，西宁省槟沥乡和杨明珠乡同时启动对当地烈士陵园中尚未确定信息的烈士墓开展采样、移交遗骸样本工作，以服务DNA鉴定。这是一项具有特殊重要意义的政治任务，旨在报道英烈的恩情，并满足全国烈士亲属的愿望。 阅读全文

·6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。阅读全文

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2026年东盟未来论坛闭幕式。图自越通社

在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF）为东盟超越危机管理思维、迈向塑造区域长期格局提供了战略平台，同时提升了越南的外交地位。这是马来西亚大学对外与安全事务分析专家柯林斯·张友杰（Collins Chong Yew Keat）6月11日接受越通社驻吉隆坡记者采访时作出的评价。 阅读全文

·6月11日，据广治省风芽—格邦国家公园生物救护、保护与发展中心消息，该中心近日连续接收由广治省各地政府移交的多只珍稀濒危野生动物，包括1只红面猴、1只马来穿山甲、1只普通猕猴、1只孟加拉巨蜥和1只缅甸陆龟。 阅读全文

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今年，《越南米其林指南》共推荐193家餐饮机构，其中米其林一星餐厅11家。图自Michelin Guide

·《2026年越南米其林指南》显示，从平民小吃到星级餐厅，越南美食正以其独特本色留下深刻印记。阅读全文

·6月11日，广治省文化体育与旅游厅领导代表表示，在线旅游平台Agoda日前公布了“2026年亚洲最佳亲近自然休闲目的地”榜单。其中，广治省风芽被评为游客亲近自然、放松身心和恢复活力的理想目的地。阅读全文

·6月11日，中央血液学与输血医学院、VTVCorp股份公司和胡志明市无偿献血动员指导委员会共同启动了2026年第14次全国”红色之旅”活动。

·据越通社驻瑞士记者报道，当地时间6月10日，越南驻瑞士大使馆与瑞士—越南经济论坛（SVEF）配合，以线上线下相结合形式举办经济论坛。今年论坛的主题为“建设智慧、可持续和互联的经济”，汇聚了瑞士和越南150多名代表参加。（完）

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