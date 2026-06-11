广治省救护5只濒危野生动物

越通社广治——6月11日，据广治省风芽—格邦国家公园生物救护、保护与发展中心消息，该中心近日连续接收由广治省各地政府移交的多只珍稀濒危野生动物，包括1只红面猴、1只马来穿山甲、1只普通猕猴、1只孟加拉巨蜥和1只缅甸陆龟。



在接收时，马来穿山甲体重4公斤，孟加拉巨蜥体重1.7公斤，缅甸陆龟体重1公斤，均处于体弱状态；红面猴体重5公斤，面部皮肤受损；普通猕猴体重4公斤，出现野性行为减弱的表现。



风芽—格邦国家公园生物救护、保护与发展中心代表表示，上述动物均为迷失自然栖息地后被民众发现。认识到这些均属需要保护的野生动物，民众主动向有关部门报告并按规定移交地方政府。



接收后，该中心兽医对各个体进行健康检查，实施隔离观察，并为每只动物制定专门救护方案，以恢复其体况和自然习性，随后放归自然。



民众自愿上交野生动物不仅有助于遏制非法饲养和交易行为，也为这些动物获得救护并重返大自然创造了条件。社区的积极行动与有关部门的密切配合，正为提升风芽—格邦国家公园生物多样性保护成效和自然资源保护水平作出贡献。（完）

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