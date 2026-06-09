环保

社区携手共护野生动物

2026年前5月，嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh）国家公园累计接收并成功救护近100只珍稀濒危野生动物个体，包括爪哇穿山甲、倭蜂猴、猕猴亚、豚尾猴、黄颊长臂猿、野猫、南亚陆龟、水巨蜥等。

职能力量接收由人民移交的猴子。图自越通社
职能力量接收由人民移交的猴子。图自越通社

越通社嘉莱省——2026年前5月，嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh）国家公园累计接收并成功救护近100只珍稀濒危野生动物个体，包括爪哇穿山甲、倭蜂猴、猕猴亚、豚尾猴、黄颊长臂猿、野猫、南亚陆龟、水巨蜥等。

这一成果表明，公众的野生动物保护意识正在逐步提升，越来越多的居民开始主动配合相关执法与保护力量，共同参与生物多样性保护和森林生态系统维护工作。
公众对非法野生动物交易的态度已从漠视转向主动作为。越来越多民众和社会组织开始主动发现、制止相关违法行为，并积极配合职能部门，对珍稀野生动物实施救护并予以移交。

典型案例来自嘉莱省。该省贫困患者协助协会明哲贫困患者协助分会副会长黎文卯发现部分野生动物被公开非法出售后，自掏腰包将其购回，随后移交给林检部门进行救护，最终成功放归自然。

按照流程，所有由民众主动移交或从案件中查获的野生动物，均被送往昆卡京国家公园的物种救护、保育与繁育中心。在这里，它们将依次接受健康检查、分类管理、隔离观察（以防控疾病传播），并在专业人员的照料下进行康复恢复。待其具备野外生存能力后，最终会被重新放归自然栖息地。

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昆卡京国家公园物种救护、保育、繁育中心。图自越通社

昆卡京国家公园物种救护、保育、繁育中心主任黄文树指出，该单位须构建尽可能接近自然环境的模拟栖息地，使野生动物能够逐步恢复体能与行为习性。其目标不仅在于治愈外伤，更重要的是帮助这些动物在被放归自然后具备独立生存的能力。

在开展救护工作的同时，昆卡京国家公园管理委员会还与林检力量配合强化对森林深处的巡护检查，拆除野外动物捕猎陷阱，并加大对缓冲区居民的普法宣传力度。
昆卡京国家公园园长黎文荣强调，任何非法猎捕、买卖、运输或使用野生动物的行为，不仅会导致生物多样性下降，也严重违反相关法律规定。根据行为性质，涉事人员可能面临行政处罚，甚至被追究刑事责任。

自年初以来，近100只珍稀濒危野生动物成功获救，充分表明公众与执法力量在认知与行动层面都发生了积极转变。这也在很大程度上有助于保护珍贵基因资源，并维持天然森林生态系统的平衡等。（完）

越通社
#嘉莱省 #野生动物 #昆卡京国家公园 嘉莱省
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