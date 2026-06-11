越南本色在米其林指南留下印记

越通社河内 ——《2026年越南米其林指南》显示，从平民小吃到星级餐厅，越南美食正以其独特本色留下深刻印记。



弘扬本地美食



6月初，河内二征夫人街上的校力罗非鱼米粉馆连续第二年获得米其林餐盘推荐。午间时分，小店顾客络绎不绝。一碗碗热气腾腾的鱼汤，汤清味鲜，罗非鱼与青菜的淡甜交织，让人想起兴安特产的朴实与浓郁。



店主阮氏泉分享道：“米其林帮助更多食客，特别是外省和国际游客，知道了我们店。有人第一次来是因为在米其林名单上看到店名，之后便成了常客。对我来说，这是最大的快乐，因为兴安罗非鱼米粉至今仍有着独特的吸引力。”



校力并非个例。在《2026年越南米其林指南》中，许多越南人熟悉的小吃店继续获得荣誉，从河内的柩街霞河粉、青云家传粉卷，到胡志明市的燕蟹汤米线、巴婆蟹粉等。



米其林指南进入越南四年后，正以更广阔的视角审视越南美食，让本土价值与烹饪技艺、服务体验并重。



将越南风味推向远方



在评价《2026年越南米其林指南》时，米其林指南国际总监格温达尔·普勒内克认为，最令人印象深刻的是新一代年轻厨师的成长。



“那是一代引领潮流的越南新厨师——他们曾在国外学习，如今回到家乡，创造出独具个人印记的菜肴：扎根于本地食材，由家乡记忆滋养，因民族自豪感而闪耀。”格温达尔·普勒内克说。



这一评价体现在今年新获得米其林一星的两家餐厅之一的Upstairs餐厅。主厨张协将鱼露、各类蘸酱和越南香菜等熟悉食材融入现代菜单。



“对我来说，重要的是使用越南最具特色的食材与风味，颂扬越南美食的灵魂，同时向食客介绍本国的美食文化价值。”他分享道。



如果说Upstairs代表了以现代技术和创新思维革新越南美食的趋势，那么Tales by Chapter则展示了另一条受到米其林高度评价的方向——可持续发展。今年，Tales by Chapter凭借其纯植物模式和“零浪费”理念，继续获得米其林绿星。餐厅不使用昂贵进口食材，而是挖掘越南本土蔬果进行创作。



今年，《越南米其林指南》共推荐193家餐饮机构，其中包括11家米其林一星餐厅、72家“必比登推介”餐厅，以及110家入选指南推荐名单的餐厅。



其中，河内ONVIT餐厅成为首家荣获米其林一星的现代韩式餐厅。胡志明市Upstairs餐厅则凭借融入越南中部饮食文化元素的创新菜单，首次跻身米其林一星餐厅行列。（完）

越通社